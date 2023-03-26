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空姐排第2！台灣男性「最想娶職業」前8名曝 網見冠軍超意外

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber「77老大」公布「男生最想娶職業TOP8」，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
YouTuber「77老大」公布「男生最想娶職業TOP8」，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

每個人的理想擇偶條件都不同，有人追求門當戶對的家世背景，也有人在意外表打扮。然而，YouTuber「77老大」進行投票調查，發現台灣男性最想娶的職業是老師，相關話題也在網路上掀起討論。

YouTuber「77老大」繼公布「女生最想嫁職業TOP8」後，本月20日又公布「男生最想娶職業TOP8」，吸引1786名男性觀眾投票。完整排名如下：第八名女警、第七名護理師/營養師、第六名造型師/髮型師、第五名公務員、第四名辦公室職員、第三名室內設計師、第二名空服員，而冠軍竟然是老師

對此，一名女網友在Dcard上以「男生最想娶的職業是老師」為題發文，表示自己就是一名老師，認識其他行業異性時，對方的第一句話常常是「老師好」，並認為身為老師的女性一定很有耐心，而且很喜歡小孩，彼此的言談也會特別拘謹。

不過，原PO透露自己私底下很喜歡開玩笑，在家時也是躺在沙發上耍廢，進一步詢問非業界的朋友後，發現老師真的是長輩喜愛的職業之一，「第一印象是乖巧穩定，不知道大家的看法如何？當然職業非斷定一個人的價值，相處還是最重要的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「對⋯遇過的長輩真的都蠻喜歡老師這個職業，都覺得我乖巧溫柔、薪水穩定」、「我也希望我的女友職業是老師，老師私底下超反差，愛死了」、「真的！突然身價暴漲的感覺，而且超受中老年喜歡」、「因為又能賺錢、又能接送小孩、還有時間做家事吧」。

也有網友提到，「身邊在科技業的人都蠻怕另一半是國小老師，說很嘮叨碎唸，又沒什麼專業」、「我之前的相親對象幾乎都不喜歡老師，還直接跟我說『老師最喜歡管東管西』」、「之前朋友要介紹同事給我認識，結果對方一聽到我是國小老師就直接大力拒絕」、「爸媽都是老師，完全對老師這個職業反感至極」。

Dcard YouTuber 空服員 女友

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