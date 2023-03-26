快訊

央視快報：大陸宣布與宏都拉斯建立外交關係

影／狒狒現蹤鎖定楊梅新屋空屋 加派2組人馬抓酷跑健將

邦交地圖盤點／宏都拉斯與我斷交 邦交國剩這13國

隔壁情侶「床戰嗨翻」難入眠 她展開報復：遭投訴房間鬧鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友抱怨隔壁情侶「床戰」音量太大。示意圖／Ingimage
有女網友抱怨隔壁情侶「床戰」音量太大。示意圖／Ingimage

千金難買早知道，萬金難買好鄰居，有女網友發文抱怨，隔壁住了一對情侶，夜晚「為愛鼓掌」的音量太大，吵得她難以入眠。為了報復，竟上成人網站模擬叫聲一個禮拜，卻遭鄰居貼符咒、投訴房間鬧鬼，有網友就建議她放大悲咒也有用。

有一名女網友在「爆廢公社二館」發文表示，受不了隔壁住了一對「叫床音量大」的情侶，讓她就算一個人住也要報復，直呼「我也可以叫得比他們兩個人大聲」。為了模擬逼真的床叫聲，因此上成人網站「Pornhub」練習一個禮拜，終於引起他們注意，不過鄰居卻「在我家前面貼符咒，投訴我的房間鬧鬼」。

許多網友紛紛笑稱，「妳放A片開擴音放」、「我一直相信助人為快樂之本，需要幫忙請找我」、「是叫得多恐怖啦哈哈哈」、「我可以配合鬼吼鬼叫報復他們」、「那就應該放影片，讓大家一起評評理」。

此外，還有其他人留言，「模擬跟真實的差異其實挺大的，尤其Pornhub很多都是為了影片誇大很多」、「妳可以試試放大悲咒，有用」、「不會是因為叫的都是英文吧」、「可能妳的聲音像撕心裂肺的吶喊吧」、「一定是沒有放感情下去叫」。

爆廢公社 情侶

延伸閱讀

搶連假飛東京機票 她漏看「灰底2字」慘賠4萬

六福村忙清點狒狒！累喊「抽薪止狒」劍湖山回應嘲諷 小編3字神反擊

球迷「到手棒球」被搶走氣發文轟沒品 網挺：搶妹子的球不能忍

東京住宿一晚1500元變5000元！ 日本人也喊「漲破天花板」

相關新聞

隔壁情侶「床戰嗨翻」難入眠 她展開報復：遭投訴房間鬧鬼

千金難買早知道，萬金難買好鄰居，有女網友發文抱怨，隔壁住了一對情侶，夜晚「為愛鼓掌」的音量太大，吵得她難以入眠。為了報復，竟上成人網站模擬叫聲一個禮拜，卻遭鄰居貼符咒、投訴房間鬧鬼，有網友就建議她放大悲咒也有用。

停完車只有一邊車門能開 在台日人驚異：格子太窄了！

台灣地狹人稠，很多時候開車出門，都會為了找停車位而感到苦惱。近來有位住在台灣的日本網友，就以漫畫的形式，分享台灣停車時，常會碰到讓人哭笑不得的事情。

球迷「到手棒球」被搶走氣發文轟沒品 網挺：搶妹子的球不能忍

世界棒球經典賽過後，中職熱身賽也開始進行，一位球迷昨（24）日到現場看中信兄弟對上樂天桃猿的比賽，在換局時她幸運拿到球員拋上來的球，下一秒卻被一個男球迷搶走那顆球，當下她有制止...

他為家規「禁吃牛肉」20年 外公點牛肉麵吐一句話破功

早期從農社會靠牛隻耕田，因此都會嚴守「禁吃牛肉」的規定，有網友近期發文分享，他外公訂下禁吃牛肉的家規，因此他20多年來從沒吃過牛肉，未料他某日與外公外出時，外公竟然點了一碗牛肉麵，還說「都什麼年代了，誰會在意這種小事情」，令他超級崩潰。

找不到媽媽手尾錢 算命師一句話讓眾人安慰她：媽媽在幫妳

當人往生後，留給後世子孫的錢叫做「手尾錢」，代表將錢財和福氣傳給後輩，但有一名女網友哭訴找不到媽媽留給她的手尾錢，請命理老師來看竟表示錢被她花掉了，而女網友完全記不得有用掉這筆錢，貼文一出不少人都安慰說「媽媽在幫妳」。

牛排店廁所一片藍光嚇壞她 內行人曝原因：國外很常見

這樣的廁所你敢上嗎？一名女網友日前去一間牛排店用餐，上廁所時卻發現裡面的燈光竟是藍光，極度詭異的氣氛也讓她嚇了一跳，不懂店家為何要用藍光，而照片一PO出也引起眾人熱議，當中有內行人就解釋使用藍光可能的原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦