停完車只有一邊車門能開 在台日人驚異：格子太窄了！

台灣地狹人稠，很多時候開車出門，都會為了找停車位而感到苦惱。近來有位住在台灣的日本網友，就以漫畫的形式，分享台灣停車時，常會碰到讓人哭笑不得的事情。

根據日本媒體「TRILL」報導，日本IG網友「金城A」最近以「台灣的謎漾．停車場」為題，描述在台灣駕駛停車時的種種。首先他就指出，台灣的停車格常常很小，入口、下坡的旋轉車道也都很窄，讓人有種壓迫與緊張感。

有時好不容易找到停車位，但要是兩邊都停著休旅車時，停車的壓力就很大。或停在高級車旁邊也有壓力。而因為停車位實在太窄了，車門往往只有一邊能開，所以乘客都得先下車。有時開門撞到隔壁的座車時，剛好都會碰上對方的車主回來，更讓人「從頭到尾不懂」。

網友看了，紛紛表示「幫忙擋著車門超懂」、「車位真的超窄」、「完全同感」、「我回台灣都不敢開車」、「的確台灣跟日本差好多，台灣開門都要很小心」。對此，金城A也說，希望台灣政府能夠規定，停車場的尺寸要再大一點，否則像是很多舊大樓的停車場，想好好停車真的不容易。