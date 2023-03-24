牛排店廁所一片藍光嚇壞她 內行人曝原因：國外很常見

這樣的廁所你敢上嗎？一名女網友日前去一間牛排店用餐，上廁所時卻發現裡面的燈光竟是藍光，極度詭異的氣氛也讓她嚇了一跳，不懂店家為何要用藍光，而照片一PO出也引起眾人熱議，當中有內行人就解釋使用藍光可能的原因。

這名女網友在臉書「路上觀察學院」寫道，日前去一間牛排館用餐，期間她想去上廁所，但當打開第一間廁所門時卻讓她非常傻眼，因為裡面的光不是一般常見的白光或黃光，反而是非常昏暗的藍光。

從原PO貼出的照片看到，廁所隔間裡一片藍，比較亮的光線都集中在中間馬桶的地方，超詭異的氣氛也讓她嚇了一跳，還開玩笑地說「還以為要穿越了，最後還是選了別間正常光的上...到底為什麼打藍光啦？」

照片引起不少人熱議，「這廁所也太可怕了吧」、「綠光的你就敢上？」、「感覺像是案發現場在測血跡反應」、「跳進馬桶就可以穿越到異世界哦」、「有沒有勇氣抬頭看看天花板？」、「老闆自以為是的創意」、「該不會是紫外光消毒？人會傷到吧？」、「臭臭的貞子會爬出來打招呼」、「推理片看太多，我以為這是要看有沒有血跡反應」。

也有不少體驗過的網友透露，「我第一次去上洗手間的時候也感覺好像在開趴，明明外面很正常的說」、「我前幾天去也是這樣，我就上第二間了」、「只有第一間是藍光,其餘的都不是，我好像知道是哪一間牛排餐廳了」。

其中有內行人解釋「醫學生來補充小知識了！廁所打藍光是怕有人躲在裡面注射毒品，因為靜脈偏藍，這樣就找不到注射點」、「表示附近有夜店吧？很多年輕人會在廁所施打毒品，用藍光這些毒蟲就看不到血管了」、「在澳洲很多加油站廁所都是藍光，因為藍光沒辦法找到血管，防止人在廁所使用針筒吸毒」、「之前在國外，公共廁所會有這種藍燈，朋友說是因為防止吸毒的人在廁所裡面打針，這種燈好像看不到血管」。