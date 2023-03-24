影／燒紅的千度鐵球考驗竹子耐熱性 跟可樂瓶一比：竹子太強！
竹子一向被認為是清涼的植物，從古代開始，就流傳竹子具有耐熱效果，難以燃燒等等特徵。近來日本的「大阪染織機械株式會社」，就特地做了一個實驗，證明竹子偏涼的特性。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，大阪染織機械株式會社最近在官方twitter上，分享了一段影片。畫面中，他們將一顆燒到1000度的鐵球，放在一截的竹子上。只見鐵球在高溫下，還帶著一點火焰，但竹子卻幾乎沒有受到任何影響，僅有切口部分焦黑，整體看起來並沒有燃燒，或因高溫融化等等狀況。
1000℃の鉄球を竹に置いてもほとんど燃えないんです😊1000℃シリーズ何かと実験している弊社であります😎#製造業 pic.twitter.com/sFSPoTvvcG— 大阪染織機械株式会社【公式】 (@osakasenshoku) March 20, 2023
該業者表示，以前就聽過「竹子很難引燃」的說法，於是就有了拿竹子和1000度的鐵球做實驗的想法，結果證明了竹子果然非常耐熱。除了這次的竹子之外，他們的官方推特上，還有其他各種鐵球實驗的短片。
網友們看了也紛紛表示「竹子太強了吧」、「繁殖力高、強度也好，竹子真的萬能」、「鐵球的樣子好像月亮」、「所以用竹子造東西，也可說是古人的智慧了」、「不過乾燥過的竹子好像就燒得起來」、「難怪當初『竹取物語』的公主能穿過大氣層」。
瓶の上に1000℃鉄球置いた場合、すぐに割れると思いましたが割れないんです😳#製造業 pic.twitter.com/mBnYRQ0pk6— 大阪染織機械株式会社【公式】 (@osakasenshoku) March 23, 2023
実はライデンフロスト効果の実験をしていた弊社であります😊#製造業 pic.twitter.com/TAMyb83AJv— 大阪染織機械株式会社【公式】 (@osakasenshoku) March 23, 2023
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