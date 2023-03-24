高手！轎車停騎樓完美卡牆柱 眾人驚呼：要怎麼進去出來

許多人會開車但不一定會停車，有網友日前看到一處民宅前的騎樓下停了一輛汽車，但神奇的是車子雖然緊貼在房子前，但車尾還有一根梁柱卡死，讓這名網友看了很好奇到底車主是怎麼開進去的？照片PO網後引來不少人討論，還有老司機猜測車主停車的方法。

從原PO在「路上觀察學院」貼出的照片看到，白色汽車車頭頂住牆壁，車身緊貼著房子，而車尾還卡了一根梁柱，雖然騎樓的寬度剛好和車寬差不多，但因為多了一根梁柱，想把車停進騎樓幾乎是不可能的任務。

原PO還貼出Google map街景圖，地點就位在台北市迪化街，他對於車主神乎其技的停車技巧感到佩服又好奇，「我就問你怎麼進去跟出來的？」

鄉民們紛紛發乎想像力搞笑，「高手已經不在民間！在迪化街了」、「這到底有什麼難的，我隨便都停進去，只要不是我的車」、「柱子可以移動，停好在移回來就好」、「你們在討論他怎麼停車，卻沒人在乎他怎麼進家門」、「車主：我上次停好後，就沒開出來過」、「選我正解，先停車，再蓋柱子」、「沒意外是全車拆下來重新組裝吧」、「先把車子停進去，再把房子蓋起來」。

還有不少內行人推測可能的停車方法，「這是從後面倒退進去再往前開的」、「這個用路邊停車的方式是停得進去的，只是要多切幾次而已，它後面還有空間可以倒車，而且它的左後輪有出來過一半，代表著它出來根本不會磨到牆壁」、「車尾先往柱子後一點，車頭進來後，方向盤轉反方向前進，就進去了，還是要停習慣，車子不能太大台！重點，隔壁的機車不能停在柱子旁邊」。