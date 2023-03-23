太熱凍袂條...3月開冷氣太早嗎？鄉民1原因怕惡夢重演喊：快開

近日各地天氣晴朗，白天的氣溫提升不少，許多民眾一出門就流得滿頭大汗，想趕快鑽進室內場所吹冷氣。一名鄉民PO網詢問，現在才3月份，時序還沒進入炎炎夏日，「不會有人真的已經開冷氣了吧？」，並詢問各地鄉民，是否有人已經受不了高溫開冷氣了，貼文一出引發討論，許多鄉民紛紛回報「已經開了，爽」、「高雄一直在開」、「你們省電，我先開」。

氣象局最新預報指出，雖然本周天氣回暖，但周六東北季風增強，氣溫明顯轉涼，加上華南雲雨區東移，降雨機率會更明顯；在中部以北、東半部、南部山區，可能會有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區則是多雲。

一名PTT鄉民就發文表示，目前天氣不穩，也不算氣溫太熱，不知道是否有人3月就開冷氣，「電價又要漲價捏，才3月而已，不會有人真的已經開冷氣了吧？」。

貼文一出引發討論，許多鄉民紛紛回報，「已經開了，爽」、「辦公室下午有開，太熱」、「高雄一直在開」、「已經開一兩個月了」、「把電留給需要的人，我開18度就好」、「我真的熱到很想開冷氣了」。

也有鄉民提到缺電或電價漲的話題表示，「現在不吹之後沒得吹」、「經濟部保證不缺電，為什麼不開」、「我想對王美花進行壓力測試了」、「為了省點電費熱死值得嗎？」。