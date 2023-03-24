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微波後碗盤熱到不行？上保鮮膜多這動作 從兩側拿不燙手

聯合新聞網／ 綜合報導
一般使用微波爐時，容易有燙手的問題。圖片來源／ingimage
一般使用微波爐時，容易有燙手的問題。圖片來源／ingimage

許多人想要加熱食物時，都會選擇用微波爐來回溫。而在使用微波爐時，又會因為溫度過高，一時之間很難拿起器具，跟掀開上頭的保鮮膜。近來就有日本網友，分享如何在微波爐熱東西時，讓整體容器不至於太燙手。

根據日本媒體「grape」報導，日本IG網友「abemomo_gram」近來分享影片，表示在微波食物前貼保鮮膜時，其實只要蓋住中間的部分就好，像是碗的中間部分蓋上去，或者取盤子兩邊角落拉一個對角線，讓兩邊保持開口狀態。

網友分享如何在加熱食物時，讓容器不至於太燙手。圖擷自IG
網友分享如何在加熱食物時，讓容器不至於太燙手。圖擷自IG

如此一來，當東西微波好之後，兩邊空隙的部分就沒有那麼燙，可以直接拿取，不用再特別找抹布或耐熱手套等東西才能拿。需要注意的地方，在於兩邊開口不能夠太窄，至少得保留兩公分左右，偏圓形的碗特別容易燙，必須小心，還有想加熱的地方一定要蓋住等等。

許多網友紛紛表示「第一次知道這招」、「原來微波時開著一點沒關係」、「這樣保鮮膜還有意義嗎」、「給樓上，這作法加熱還是OK的」、「我都是在保鮮膜上戳洞」、「以前看電視有教過這招」、「我是完全不知道的人，回家後馬上試試看」。

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