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「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

便當滷蛋印有「回收」符號 網笑稱：這是整新品

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友打開便當，發現滷蛋上面印有「回收標誌」。圖擷自臉書「爆廢公社二館」
一名網友打開便當，發現滷蛋上面印有「回收標誌」。圖擷自臉書「爆廢公社二館」

台灣的蛋荒問題持續嚴重，不少店家停止供應蛋品，也引發網友廣泛討論。日前有人分享，他在吃便當時，有顆滷蛋上面印有「資源回收」的符號，讓大家笑稱「原來蛋還有分回收跟不回收」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」表示「好久沒有吃到蛋了，一打開餐盒……」，只見滷蛋上面印有「回收標章」，讓網友笑瘋表示「沒想到連蛋都可以回收了」、「吃完記得再回收」、「Off（Off-White）聯名款」、「至少是回收蛋不是假蛋」、「這顆蛋是擺好看的，用完餐後請放回雞蛋回收區」、「這顆是整新品，你敢吃嗎？」、「聯名款Off-White（義大利潮牌及奢侈品品牌）的蛋，建議好好收藏，你應該市面上第一個有的」。

農委會主委陳吉仲昨（22）日表示，因應國內缺蛋問題，4月、5月會分別進口3000萬顆雞蛋進入台灣。泰國媒體也於22日報導，泰國畜產署日前已向台灣放出第一批雞蛋，超過30萬顆雞蛋，預計2023年泰國出口到台灣的雞蛋將超過5000萬個。

雞蛋 資源回收

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