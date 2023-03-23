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第一次見面就毛手毛腳！她嚇壞與店家聯手「演戲」退噁男

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名女網友分享自己見網友的糟糕經驗，幸好在一旁目睹一切的店家及時伸出援手，與她套好招，成功讓男網友知難而退。 示意圖/ingimage
近日一名女網友分享自己見網友的糟糕經驗，幸好在一旁目睹一切的店家及時伸出援手，與她套好招，成功讓男網友知難而退。 示意圖/ingimage

和網友見面卻「踩雷」怎麼辦？近日一名女網友分享自己見網友的糟糕經驗，幸好在一旁目睹一切的店家及時伸出援手，與她套好招，成功讓男網友知難而退。

女網友在Dcard發文表示，她和在交友軟體上認識的男網友約在餐酒館見面，對方本人的樣子和照片完全不同就算了，聊天時對方還不斷強調自己是頂大生、學歷很好、年收百萬沒問題，他甚至分享自己一周可約3名女性出來吃飯，不過每人預算不能超過300元等，讓原po聽了超無言，只能以「尷尬又不失禮貌的微笑」敷衍對方。

即便百般不願，女子還是基於禮貌繼續留在餐廳。不過，點餐時，男網友看菜單看了許久，原po猜想這場約會大概「超出他的預算了」，於是提議「這餐我請你，算是交個朋友」，沒想到男子竟毫不客氣地點了一堆食物和酒。

等待送餐期間，男網友主動從女子的對面換位至旁邊並說道：「改天妳要不要來見我媽」、「我媽常說女朋友就應該找怎樣怎樣的，我覺得妳很適合」，甚至對她毛手毛腳，觸碰她的手、肩膀和臉頰。

女網友直呼當下根本反應不過來，整個人定住不敢動，她心想：「還沒遇過第一次見面就動手動腳的人，請問我到底是犯了什麼大錯要去見你這個媽寶噁男的媽。」

幸好上菜後男網友就沒再亂摸她，原po也一路擺臭臉，中途離開位子時，店長體貼地主動詢問她需不需要幫忙，兩人也因此演了一齣戲：「回座位後店長跑來說『妹妹，你又來啦，今天晚上也一起喝嗎？』，媽寶男臉瞬間臭掉問『你很常跟男生喝晚上的？』我說：『對啊！我就台女，超愛跟陌生人喝酒，怎麼了嗎？』」

之後店長積極開話題和兩人聊天，男網友不太回話，只是默默地把餐點吃完，並問原po是否要離開了，店長馬上「補槍」：「妹妹要跟我們喝到早上喔，還是你媽會擔心可以先走？」男子的臉當場垮掉，才終於離開。

網友直呼男子的行徑實在太讓人傻眼，「毛手毛腳真的噁男」、「聽到女生請立馬點一堆食物那邊其實就可以馬上走人了，原po人太好了」、「是不是遇到詐騙或網路男蟲？還盜照片？」，也有人店長表示也太暖：「未看先猜店長是帥哥」、「店長讓人好暈」、「下一篇：我跟店長在一起了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Dcard

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