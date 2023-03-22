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肉圓要不要剪開？兩派吃貨為這問題掀論戰 彰化網友說話了

聯合新聞網／ 綜合報導
肉圓是台灣的國民美食之一，清蒸和油炸作法都各有一票愛好者。如今還有情侶為「肉圓要不要剪開」吵架。 圖／聯合報系資料照
肉圓是台灣的國民美食之一，清蒸和油炸作法都各有一票愛好者。如今還有情侶為「肉圓要不要剪開」吵架。 圖／聯合報系資料照

肉圓是台灣特色美食之一，不只台灣人，連觀光客都非常喜歡，且從北到南的肉圓風味都不太相同。日前有網友到彰化吃肉圓時，發現一對情侶正為「肉圓沒有剪開」吵架，因此發文好奇問其他網友，到底吃肉圓時要不要剪開，貼文一出後，立刻掀起網友討論。

一名女網友在Dcard發文表示，日前她去彰化一家肉圓店用餐時，發現一對情侶正在為「肉圓沒有剪開」吵架，本來女方想要求店家剪開肉圓，但遭男方制止，「不用剪啦！剪什麼剪？一堆人排隊捏！」，女方則問沒有剪開肉圓怎麼吃，男方則說「就吃就對了啦！問題那麼多」，令女方啞口無言，氣氛瞬間變得尷尬。對此，女網友也發文表示「大家吃肉圓會剪嗎？」，詢問其他人是否會在意肉圓要不要剪開。

貼文一出引發討論，部分網友表示自己吃肉圓都要剪開，「要剪呀，醬汁才會滲進去」、「當然要剪，湯汁要灌進去才好吃！」、「要剪！話說我買好幾次肉圓，沒看過店家沒剪的」、「我買給阿嬤我都會叫店家剪一下，因為我阿嬤只吃裡面的料，如果她吃外面的，假牙會卡在上面」。

針對肉圓要不要剪開，網友分成兩派論戰。聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
針對肉圓要不要剪開，網友分成兩派論戰。聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影

也有人對於要剪開肉圓很震驚，「第一次知道肉圓原來要剪」、「不剪，我喜歡吃完整的」、「不剪料才不會掉」、「我家附近的是清蒸的，從來沒吃過剪的」。由於肉圓是彰化有名的美食，有彰化網友也在留言區分享經驗，「我彰化人，家裡買回來的都沒剪欸，剪了料就不見了」、「彰化仔表示剪爆」。

不過，有網友認為肉圓要不要剪開還是得看個人習慣肉圓大小，「肉圓不是店家選擇要不要剪嗎？是說沒剪也沒差，我可以用筷子弄開」、「內用會剪，外帶不會剪，選我正解」、「除非很小顆的肉圓，不然我都會請店家幫忙剪，比較好入口」。

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