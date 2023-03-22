包裝都貼臉！為何「酷的夢」聯名看起來較好吃 網揭九妹輸的原因

近期連鎖超商7-ELEVEN再與YouTuber推聯名商品，攜手超級愛芋頭、自封「芋頭教主」的YouTuber「酷的夢」，推一系列芋頭麵包、甜點。不過，有網友看到這次包裝一樣被貼上「酷的夢」行象照，想起上一次YouTuber「Joeman」的聯名包裝也是如此，但為何「酷的夢」的商品看起來讓人比較有食欲？問題一出後，引發熱烈討論，網友紛紛點出關鍵原因。

上一次YouTuber「Joeman」與7-ELEVEN推出飯糰、三明治、蛋包飯等商品，引發消費者兩極評價，有部分人認為除了商品價格較貴，CP值也不高，就像其中一款商品「草莓大福」，裡面沒有一整顆草莓，根本只有草莓醬，還有「照燒雞拌飯飯糰」也沒雞肉。也有人認為包裝有問題，商品貼上「Joeman」面無表情的個人形象照，會大大減少顧客購買意願。針對種種意見，Joeman也拍片向網友解釋道歉，表示會和業者溝通後，將商品重新調整再上架。

不過7-ELEVEN的行銷策略似乎奏效，這次再與來自法國的YouTuber「酷的夢」推出聯名，因為「酷的夢」本身非常愛芋頭，在隔離期間也挑戰每次外送都點芋頭食物，甚至推出實體芋頭店，愛芋頭的程度可想而知，因此這次7-ELEVEN與「酷的夢」推出的聯名商品，也被許多網友大讚「找對人了！」、「酷絕對是稱職的芋頭代言人」。

「酷的夢」聯名商品推出後，有部分網友紛紛寫開箱文，其中「芋泥閃電泡芙」、「芋泥肉鬆華爾滋」獲得較多好評，「泡芙真的很好吃！不會太甜內陷也很多，麵包我覺得這個價格來說還可以，麵包體也很好吃」、「買了閃電泡芙，身為芋頭控我覺得很好吃，會回購的那種」。

「酷的夢」聯名商品特別加入法國元素，將經典法式甜點閃電泡芙推出少見的芋頭口味，每份2入售價49元。記者黃筱晴／攝影

不過，有網友好奇發問，這次聯名和Joeman一樣有被貼形象照，「但為什麼酷的夢商品看起來比較好吃？」，有人則回覆指出關鍵，「因為『酷的夢』是臉沒有很大的放在邊邊，『Joeman』是一張大臉杵在正中間吧。然後『酷的夢』照片感覺是自然的笑容，『Joeman』的飯糰一個是面無表情、一個是很不自然的笑容。我不確定以大眾的觀點，酷的夢算不算好看，但撇除臉好不好看，我覺得這兩個因素影響也很大」。

有人則表示Joeman聯名照是原本就有了，在Joeman影片單元的「Joe是要對決」就常放這照片，但酷的夢的聯名照是「為了這個聯名而拍」，自然合適度就會有差別。