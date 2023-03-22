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工人斷11處肋骨...老闆娘霸氣一句「我處理」 醫嘆：再也遇不到這樣的老闆

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
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外科醫師杜承哲昨天在自己的臉書專頁上分享一則暖心故事。他遇到一名患者是工人，因為胸痛來就醫，當下發現是情況十分嚴重的「連枷胸」需要進一步手術，醫藥費卻不夠。正在傷腦筋的時候，患者老闆娘卻突然出現，霸氣說出「我來處理」要負擔所有費用，讓杜承哲大為感動。

杜承哲在貼文中說，他遇到的這位患者平常就愛喝兩杯，某天半夜酒醒，發現自己右胸痛到不行，夥伴們趕快把他架到醫院。一看影像，右側肋骨竟然前前後後斷了11處，左邊也斷了三處，整個右胸向內凹陷，「不知道是出了車禍還是被棍棒敲打」，總之情況十分嚴重。患者在加護病房還沒過幾小時，一下子就被插管了。

直到隔天，杜承哲才從夥伴口中得知，患者「獨居已久，沒有家人也沒有保險和存款。」雖然患者的病症健保有給付，但他需要手術的部分太多，離需要金額還有很大的落差。

正當杜承哲在煩惱時，患者的夥伴們突然說「老闆娘說她來處理！」讓他驚訝又半信半疑，想說「真有這麼好的頭家？」後來老闆娘出現，向她解釋手術和醫療費用後，她一口答應；後續也爽快地來簽同意書。讓他覺得老闆娘「處事果決，很阿莎力，也非常進入狀況。」

後來患者順利健康出院，杜承哲不但告訴患者「這麼好的老闆，你很難再遇到了！」更大嘆「在台灣，強迫人超時工作、讓你的薪水上繳公積金、非要看到你血尿不可的老闆已經夠多了。能親身參與這樣的故事，我很感動。」

許多網友也感動認同「這樣的老闆真的很少了」，也有人說「傳產的老闆很多都這種個性」、「基層藍領的人格，有時比白領還高尚！」、「好老板可遇不可求」、「真的是好老闆，希望她一輩子事業順利發大財」、「以前的老闆把員工當家人，現在的老闆把員工當工具」。

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