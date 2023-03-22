她一周「生嗑」4包鹽引共鳴 網曝這1味更讚：愛到做出評比

有人吃東西愛吃原味，也有人是調味料的狂熱粉絲。有網友就發文分享自己很愛單吃鹽，一周就能嗑光4包鹽，雖然有健康疑慮，但仍止不住吃鹽的慾望。貼文一出引起共鳴，有網友表示「妳不孤單」，還有網友分享自己超愛胡椒鹽，還特別做出評比。

一名女網友在Dcard發文，表示自己有吃鹽的怪癖，「國小就會偷偷到廚房捏一把鹽在手掌，再跑回房間偷偷品嚐」，後來變成會裝一小袋鹽帶回房間。原PO說，長大後雖然知道吃鹽對身體不好，「但是只要突然有吃鹽的慾望時，就會去捏一把鹽來吃」。

原PO更分享近期發現的美味，「昆布鹽更好吃，買了4包156克的昆布鹽，不到一週就吃完了」，並坦言擔心自己之後要洗腎，「但是好想再去買來吃」。

文章一出，反而引起共鳴，有網友說自己也愛單吃鹽，「跟妳一樣，小時候還會混一點味精一起吃，現在想起來真的是洗腎超人」、「我會吃鮮味炒手，更好吃，甜甜鹹鹹」、「我也很愛單吃昆布鹽，真的讚」。

還有喜愛單吃其他調味料的網友跳出來分享，「以前我都拿吃芭樂的梅粉來吃」、「妳不孤單，我也有吃糖的怪癖」、「我喜歡吃科學麵裡的那包胡椒鹽」、「我偏好胡椒鹽跟泡麵的那包調味包（粉的），我愛胡椒鹽愛到去早餐店，或是任何一家有提供胡椒鹽的店家，都有做出評比」。

有網友則打趣表示，「妳是最有資格說這句話的人，『我吃過的鹽比你吃過的XX還多』」、「就決定叫妳納（鈉）美人了」。

但也有網友擔心原PO的身體，「如果是無法控制的算不算異食癖啊？也許要看個醫生找方法戒掉比較好吧」、「可以先去抽個腎絲球過濾率」。有女網友則分享經驗，猜測可能是低血壓，「小時候被都我媽說長大後要洗腎，但後來醫生確定我這樣吃可以，因為我有低血壓，本來就建議吃『鹹一點』」。