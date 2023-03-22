這週六又要補班！他轉念發現「3月小確幸」 上班族嗨了：超棒

4月即將迎來清明節和兒童節的5天連假，但許多上班族都需要在本週六（25日）進行補班，心情難免受到影響。不過，一名男網友眼尖發現了3月的小確幸，甚至激動喊話「想想就興奮」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「3月484（是不是）可以領兩次薪水」為題發文，他提到由於彈性放假的關係，4月1日至5日都是放假，而部分公司是選擇在每個月5日發薪水，原PO因此開心直呼，「那豈不是3月31日就可以領薪水了，想想就興奮」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「某些公司遇到假日提早發，我就是3月31日發薪水」、「我的公司跟男友的公司都是提早發，我覺得超棒⋯提早好多好幸福」、「3月領了兩次薪水，但4月沒得領，有沒有樂極生悲的感覺？」、「我們公司只要遇到假日都是提早發薪水」。

也有網友指出，「你怎麼不覺得是6日才領錢呢？」、「我們這種破公司就是會延後」、「有些公司會延後發薪，像是我前公司就是5日發薪，但碰到假日就往後推到平日第一天發」、「真好，我以前的公司就是會延後，因為每個月要發業績獎金給業務，人資來不及算」。