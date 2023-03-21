他因店員「一句話」買靜音電扇 網卻不買單：少這要素睡不著

青菜蘿蔔各有所好，日前有網友選購電風扇時，因店員一句「有些人很在意電風扇的聲音」，最終購買了要價3300元的14吋靜音電扇，直呼「用個10年應該超級划算」，不過有些網友卻認為沒有電風扇的「白噪音」會睡不著。

有網友在PTT發文表示，日前選購電風扇時，因店員一句話「有些人很在意電風扇的聲音」醍醐灌頂，原本從價位12吋700元普通電扇的開始挑選，最終則購買了14吋3300元的靜音電扇，買回家使用後，他驚呼「這輩子沒用過這麼安靜的電扇，超乎我的想像」、「花幾千塊買一台好的電風扇，用個10年應該超級划算」，並詢問網友「一台電風扇，會怎麼選呢？」

對此，有部分網友認同，「電風扇大聲會影響睡眠」、「電扇的聲音很吵，會睡不著」、「所以我家都開空調，夏天冷氣，冬天暖氣，這樣舒服又安靜」、「超介意（運轉聲），開了反而更燥熱」、「受不了一般電扇發出的其他雜音」。

不過，也有許多人表示習慣電風扇的「白噪音」，「沒有電風扇的聲音，我睡不下去」、「有風扇聲好睡」、「白噪音是好事，能蓋其他雜音，好入睡」、「白噪音，沒聲音還睡不著」、「有些噪音反而好睡，就像聽電視睡覺也是很好睡」、「太安靜的風扇我不買」、「我要有一點聲音才睡得著，不然睡不著」。