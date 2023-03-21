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網紅赴沖繩「機車違停吃罰單」崩潰喊太荒謬！ 網怒嗆：被罰活該

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber「dd邊走邊吃」在日本違停吃罰單。圖擷自YouTube
YouTuber「dd邊走邊吃」在日本違停吃罰單。圖擷自YouTube

日本的道路交通秩序良好，跟台灣的「行人地獄」是天壤之別。YouTuber「dd邊走邊吃」近日到日本旅遊，由於找不到停車格，她就將機車「隨便停在公園旁」，因此吃上一張9000日幣（約新台幣2094元）的罰單。眾多網友怒罵「把台灣隨便停的習慣帶到日本被罰活該」，她本人反省後也強調「未來會多加注意」。

dd邊走邊吃20日發布一則以「一個女生去沖繩玩，居然進了警察局」為題的影片，她表示，由於她找不到停車格，因此就將機車隨便停在公園旁邊，回來騎車時卻發現被開罰單，崩潰的表示「我的天啊，太荒謬了，不知道怎麼辦，我真的會發瘋，頭好痛」。

dd邊走邊吃表示，後續民宿老闆陪同她到警局處理，警察開了一張9000日幣的交通罰單，要求她隔天到銀行繳費。

有網友將影片截圖轉發到臉書粉專「靠北違規」，並表示「笑死，把台灣的『隨便停』習慣帶到日本被罰活該，如果大家都是『違停而已』的心態會怎樣？就是現在的台灣啊」。

還有網友留言怒罵「臭三寶到日本丟臉」、「好傻眼，什麼叫做『只是違停』...不要去日本害別人好嗎？」、「這就是台灣交通沒救的原因，普羅大眾的心態就是這樣『停一下而已還好吧』、『好衰喔 我只是違停一下而已啊』」、「台灣的違停仔哪一個覺得自己會擋到人？爛習慣也不好好反省，還要先嘴砲一番」。

dd邊走邊吃則回應「當下的確沒有想那麼多，停的地方也有先再三確認，那個位置不會擋到任何人或車，我才會停在那裡，但違停就是不對，這次的經驗我也記取教訓並反省，今天發這支影片主要是想跟大家分享，如果在日本也發生跟我一樣的狀況，解決方法和流程是什麼，並沒有覺得違停是理所當然的事，也謝謝大家的建議，以後我會更加注意的」。

日本 違停 罰單 YouTuber

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