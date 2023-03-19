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粉絲跑到高雄巨蛋聽演唱會 售票台崩潰貼公告：這裡沒有BLACKPINK

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓天團BLACKPINK在高雄世運主場館開唱，不過疑似有粉絲搞錯場地，跑到高雄巨蛋要聽演唱會。圖／摘自推特
南韓天團BLACKPINK在高雄世運主場館開唱，不過疑似有粉絲搞錯場地，跑到高雄巨蛋要聽演唱會。圖／摘自推特

南韓天團BLACKPINK連兩天在高雄世運主場館開唱，吸引上萬粉絲朝聖，不少明星也跟風追星。不過疑似有粉絲搞錯場地，跑到高雄巨蛋要聽演唱會，巨蛋旅展售票台為此還貼了公告，再三強調「這裡沒有BLACKPINK，這裡是高雄巨蛋！」，照片曝光後，令不少網友笑翻。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見照片大大寫著三行「這裡沒有BLACKPINK」，並用紅字標明「BLACKPINK在世運，這裡是高雄巨蛋」。原PO更笑稱，這是本週巨蛋警衛的崩潰日常。

有網友看到高雄巨蛋旅展貼公告，提醒粉絲BLACKPINK演唱會在世運。 圖／擷自臉書社團「爆廢公社二館」
有網友看到高雄巨蛋旅展貼公告，提醒粉絲BLACKPINK演唱會在世運。 圖／擷自臉書社團「爆廢公社二館」

照片一出引發討論，許多網友留言「警衛覺得困擾」、「連演唱會在哪裡開都不知道，會不會太天才」、「我到昨天才發現在世運」。還有高雄網友表示「真的有遇到跑錯場的」、「這張是旅展的售票台，這兩天真的很常被問，票根不是有寫地點嗎」。

不過，有人坦言很震驚，「所以兩個是不同地方？台北人的疑問」、「我也以為是同一處」，網友則回覆高雄巨蛋和高雄國家體育場是完全不同地方，「捷運相隔兩個站，容納人數也有差，這次世運一場容納4萬多人，巨蛋只能1萬多人」。

其實在BLACKPINK開唱前幾天，高雄巨蛋就接到不少詢問電話，還發貼文提醒，「小編接電話接到手軟啦，大家不要跑錯地方了喔，演唱會地點是在高雄國家體育場（世運主場館）」。

BLACKPINK 爆廢公社

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