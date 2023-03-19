民眾大排長龍搶買220元「館長餐盒」 網嚐鮮讚：像烤乳豬

網紅「館長」陳之漢昨（18）日在新北市成吉思汗健身房三重館推出售價220元的脆皮燒肉餐盒，限量120份，開賣時間不到，就引發排隊人潮，對此有網友表示「館長餐盒蠻多人排隊的」，還有消費者大讚份量多，「脆皮燒肉真的好吃，還附兩種沾醬」，不過也有人提醒「開幕有新鮮期，等一兩個月再來看比較準」。

有網友在PTT發文表示，「館長餐盒蠻多人排隊的」，並指出昨日中午十二點半才開賣，十點半已經有一堆人在排隊，不過許多人表示，「開幕時都這樣，能維持三個月才活得下去」、「跟風嚐鮮看看」、「開幕有新鮮期，等一兩個月再來看比較準」、「想吃看看，但排2小時就算了」、「220元的便當，偶爾吃還可以」。

館長也在臉書發文致謝，「感謝大家來，希望你們都能吃得開心，謝謝各位支持」；下方還有粉絲留言大讚，「這個份量真的沒辦法一次吃完，脆皮燒肉真的好吃，還有附兩種沾醬」、「看起來真好吃，食量大的人這樣就飽了」、「戰組的便當份量就是大」、「燒肉比預期出色很多，很厲害，220元真的是物超所值」、「脆皮很脆，肉的部分真的很接近烤乳豬的口感，加上份量超多，大大滿足」。

事實上在館長便當開賣前，前電競世界冠軍「Toyz」劉偉健曾大酸售價220元的餐盒太貴，但如今卻有不少網友敲碗表示，「新莊希望有機會」、「快點在新竹開店」、「中部沒得吃」、「期待南部也有機會吃到」、「望便當照片止餓，希望全台都吃得到」。