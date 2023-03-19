老公好友結婚兩大一小包三千六怕對方虧 人妻嘆：六千又太多

結婚是人生大事，吃喜酒包紅包也是一門學問，有女網友發文詢問，老公的大學好友下個月將結婚，但她煩惱該五星級飯店最便宜一桌要價13000元，若兩大一小（2歲）包3600元會讓對方陪錢，但包6000元又覺得太多，對此許多網友認為「先生一個人去包3600元」最合適。

有女網友在PTT發文表示，下個月老公的大學室友兼好友將結婚，宴客地點位於新竹的五星級飯店，畢業後交情不錯，也有見面聯絡。原PO回憶當年與老公結婚時，這位好友臨時被公司要求加班，因此僅包紅包，禮到人不到。

由於擔心怕失禮數，她查尋宴客飯店價位後，發現最便宜一桌大約13000元，原PO煩惱直呼「兩大一小（2歲），共佔3個位子，如果包3600元他們就會賠錢，但小孩根本就吃不多」、「3600再上去要包6000，但又跟這位好友其實也沒有親密到要包6000元的程度」，因此詢問網友「如果是你們會包多少呢？」

許多人建議讓先生一個人去，「先生一個人去包3600元」、「老公自己去包3600元+1」、「老公自己去包3800」；另有人表示「妳擔心小孩食量問題就妳老公去就好了，或都不要去，禮到就好」、「夫妻去就好，小孩托別人顧不要去」；還有人直言「妳說妳們怕失禮在意面子，但2大1小包3600元，這數字很令人錯亂」、「對方包多少這是其中一個重要評估因素，妳卻沒講，網友要怎麼評估」。