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偷賣女兒3張BLACKPINK門票 媽自爆「超自私理由」：壞人我來做

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓女團BLACKPINK本月18、19日在高雄世運主場館開唱。圖／取自Twitter@ygofficialblink
南韓女團BLACKPINK本月18、19日在高雄世運主場館開唱。圖／取自Twitter@ygofficialblink

南韓大勢女團BLACKPINK進行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，今明兩天（18、19日）將在高雄世運主場館開唱，BLACKPINK人氣之高，2場演唱會合計9萬張門票被秒殺，更有黃牛炒出40萬天價。然而，近日卻有一位媽媽「擅自讓票」，把女兒好不容易買到的3張門票轉賣，更自爆「超自私理由」，讓一票網友怒罵「超級不尊重人」。

日前，一位媽媽在臉書社團轉讓3張BLACKPINK演唱會的票，她表示，老公因愛女心切噴了26964元買了3張黃牛票，她認為老公「失心瘋」衝動購物，這才決定瞞著家人，將3張門票轉讓出去。該媽媽還在貼文中寫道，「我想壞人我來做」，不僅「原價售出黃牛票」，還打算將訂好的高鐵票一起原價轉讓。

BLACKPINK的演唱會可說是一票難求，有網友好奇詢問「為什麼要賣掉？」，該名媽媽才回應「因為我買了更貴的東西，理智線沒斷，要經濟考量」，疑似因個人因素斷了女兒的追星夢，進而掀起網路熱議。

「高雄時事」「高雄點 Kaohsiung.」陸續將該事件分享到臉書粉專，許多網友紛紛留言痛批「台灣父母不懂的尊重小孩，真的太誇張」、「媽媽不懂票的珍貴程度」、「超級不尊重人的媽媽」、「媽媽本身就是個很差勁的身教」、「把媽媽賣掉」，部分網友則有不同看法「如果當初出錢買3張票的錢是媽媽花費的，那女兒也只能認命了。但母女關係會生變，女兒會記恨一輩子」、「而且三張…表示還有同行者的權益被犧牲」。

BLACKPINK 演唱會 南韓

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