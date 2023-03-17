他PO永和自助餐店「滿滿的蛋」 便當照讓許多網友喊：好便宜

現在蛋價上漲，許多民眾抱怨買不到蛋，不過日前有網友分享，永和某間自助餐店，還有一堆滷蛋都不用搶，3顆蛋加上排骨、3樣青菜總共才120元，讓他直呼「真便宜」。貼文曝光後，超多人認同喊「真的好便宜」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他在永和某間自助餐店，發現該店家「雞蛋自由」，有超多滷蛋都不用搶，而且他買了3顆滷蛋、1份排骨、3樣菜品，總共只要120元，讓他直呼「真便宜」。

對此，有網友認同這間店很便宜，「我已經半個月沒有吃到蛋了，好羨慕」、「真好，我們這的自助餐，一家中午有蛋，晚上沒蛋；一家已經很久沒看到蛋，今天問了二個朋友，現在一箱蛋1300元至1580元都有」、「上次買便當店家直接說沒有蛋，這間真便宜」、「這好佛喔！在哪裡啊？」、「蛋好大顆喔，有夠便宜」、「你這邊的高麗菜真的便宜到哭耶，而且3顆蛋就價值60元了，好便宜」、「這價格很合理啊，而且菜看起來新鮮可口」。

不過也有網友認為這樣的菜色偏貴，直呼「只有兩塊肉，這樣要120你也開心？」、「這樣120元其實很貴」、「這樣120真的有點貴」、「120是被當盤子了吧」、「其實永和的自助餐店是在跟台北信義區比貴的，你知道嗎？」、「怎麼覺得有點貴」。