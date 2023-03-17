快訊

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

他PO永和自助餐店「滿滿的蛋」 便當照讓許多網友喊：好便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文表示，自己只花了120元就買到3顆蛋、3樣菜跟1份排骨，讓他直呼「很便宜」。圖擷自「爆怨公社」
一名網友發文表示，自己只花了120元就買到3顆蛋、3樣菜跟1份排骨，讓他直呼「很便宜」。圖擷自「爆怨公社」

現在蛋價上漲，許多民眾抱怨買不到蛋，不過日前有網友分享，永和某間自助餐店，還有一堆滷蛋都不用搶，3顆蛋加上排骨、3樣青菜總共才120元，讓他直呼「真便宜」。貼文曝光後，超多人認同喊「真的好便宜」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他在永和某間自助餐店，發現該店家「雞蛋自由」，有超多滷蛋都不用搶，而且他買了3顆滷蛋、1份排骨、3樣菜品，總共只要120元，讓他直呼「真便宜」。

對此，有網友認同這間店很便宜，「我已經半個月沒有吃到蛋了，好羨慕」、「真好，我們這的自助餐，一家中午有蛋，晚上沒蛋；一家已經很久沒看到蛋，今天問了二個朋友，現在一箱蛋1300元至1580元都有」、「上次買便當店家直接說沒有蛋，這間真便宜」、「這好佛喔！在哪裡啊？」、「蛋好大顆喔，有夠便宜」、「你這邊的高麗菜真的便宜到哭耶，而且3顆蛋就價值60元了，好便宜」、「這價格很合理啊，而且菜看起來新鮮可口」。

不過也有網友認為這樣的菜色偏貴，直呼「只有兩塊肉，這樣要120你也開心？」、「這樣120元其實很貴」、「這樣120真的有點貴」、「120是被當盤子了吧」、「其實永和的自助餐店是在跟台北信義區比貴的，你知道嗎？」、「怎麼覺得有點貴」。

自助餐店 雞蛋 蛋價

延伸閱讀

148秒演出父女風景！12年從親暱到彆扭又寂寞 日廣告惹哭全網

母女大聊買股戰績！小學生贏到發豪語：能幫爸爸換車

調查日本學生未來從事職業「榜首曝光」 網嘆：小孩子沒夢想了

心理測驗／直覺想逃！看似從容的你也有弱點 一張圖測出自己「不擅長什麼」

相關新聞

台灣居大不易！日人嘆兩點不習慣：薪水低，房價卻直逼東京

許多日本人喜歡來台灣觀光，享受風景和美食。不過出國觀光，和實際到另一個國家居住，還是有很多不一樣的地方。近來就有位曾在台灣居住2年，在美國居住12年的日本人，對日本媒體「grape」分享於台灣居住的經驗，表示有兩點最讓他驚訝。

普發六千元怎麼花？ 鄉民共同指「這用途」狠酸：難刺激消費

近期許多人關心「普發現金六千元」，行政院會也通過相關規劃報告，對此有網友好奇詢問「大家要怎麼花那六千塊呢？」，許多人指出要用來「繳費」，並狠酸「四月發就是讓人拿來繳稅的，沒辦法刺激消費」，還有人留言要慶祝母親節或存起來。

他PO永和自助餐店「滿滿的蛋」 便當照讓許多網友喊：好便宜

現在蛋價上漲，許多民眾抱怨買不到蛋，不過日前有網友分享，永和某間自助餐店，還有一堆滷蛋都不用搶，3顆蛋加上排骨、3樣青菜總共才120元，讓他直呼「真便宜」。貼文曝光後，超多人認同喊「真的好便宜」。

日本、美國都比不上！台灣球迷「超猛應援」：狂喊、狂吼超爽

各國有不同棒球迷有不同的應援文化，有網友指出日本職棒現場球迷是種「細膩和諧的感覺」、美國則是「完全休閒看球」，反觀台灣球迷相當有氣勢，對此許多網友也贊同「氣勢真的很好」，但也人認為現場太吵鬧。

網友想靠超商食物減肥兼省錢 內行人直言：容易餓還會復胖

超商食物加熱方便，且常常有折扣促銷，吸引許多上班族購買。日前有位網友表示，他最近想要減肥，也剛好當作省錢，發現吃超商食物可以每天餐費控制在250元左右，還能夠計算營養攝取量，他拋問「這樣的減肥餐計畫可以成功嗎？」

穿7天不洗！女友坦承賣原味襪 價格曝光嚇傻男友：顛覆三觀

衣褲襪子是每天都要穿的，穿了一整天總得換下來清洗，但社會上卻有人對女孩子這類的「原味」衣物感到有興趣。一名網友在Dcard發文表示他發現女友把襪子穿一個星期才脫下來洗，原本以為女友只是懶得洗，沒想到事後詢問卻得到驚人的回答，讓他非常震撼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦