日本、美國都比不上！台灣球迷「超猛應援」：狂喊、狂吼超爽

各國有不同的棒球應援文化，有網友指出日本職棒現場是種「細膩和諧的感覺」、美國則是「完全休閒看球」，反觀台灣則相當有氣勢，對此許多網友也贊同「氣勢真的很好」，但也人認為現場太吵鬧。

有網友在PTT發文表示，日前看了日本對義大利的棒球比賽，發現球迷應援「特別沒有張力」，分享過去曾看過日本職棒，形容現場是一種細膩和諧的感覺，美國更是「完全休閒看球路線」，台灣現場則相當有氣勢，尤其是「統一尚勇跳起來吼下去」，直呼「是不是真的很厲害」。

許多網友認同表示，「是，這部分是真的有主場優勢」、「強啊，我喊到現在都還有點啞啞的」、「現場就是要吵啊，安靜看球回家看電視好嗎」、「喜歡台灣的應援，狂喊、狂吼真的爽」、「很喜歡去現場的那種感覺」、「氣勢真的很好」、「這也是比賽的一部分」。

不過也有人認為太吵鬧，「說真的就很吵」、「台灣比較廟會性質」、「會膩、浮躁，影響想安靜看球的人」、「說真的就製造噪音而已」、「還蠻吵的+1，拿麥克風應援真的無法接受」；還有人認為「其實蠻煩的，而且大家都會站起來，你不跟著站就看不到」、「當你前面的人整場都站著大吼應援時，你就會煩了」、「拜託應援請在外野，不要影響內野觀賽」。