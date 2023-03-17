穿7天不洗！女友坦承賣原味襪 價格曝光嚇傻男友：顛覆三觀

衣褲襪子是每天都要穿的，穿了一整天總得換下來清洗，但社會上卻有人對女孩子這類的「原味」衣物感到有興趣。一名網友在Dcard發文表示他發現女友把襪子穿一個星期才脫下來洗，原本以為女友只是懶得洗，沒想到事後詢問卻得到驚人的回答，讓他非常震撼。

原PO說和女友同居一個月，但這期間他發現對方的襪子都穿一個星期才洗，白襪都穿到底部黑黑一片，讓他覺得非常不妥，但每次要求拿去清洗，卻被女友抱怨他有強迫症，「真的是我太怪嗎？但她一個禮拜穿同一雙襪子也沒味道，真不知道這樣是好還是不好？」

貼文一出引來不少人討論，「一個禮拜是有點誇張，如果腳不太會流汗，兩天還能接受」、「穿兩次還可以，一個禮拜我問號，是只有睡覺穿嗎？」、「襪子不用一直洗，但是每天要換新」、「其實我也穿差不多三次，腳不臭，憑感覺拿去洗」、「出門過就該換了」、「我也連續穿五天，要不是六日不用上班我也會穿一個禮拜，但我現在也身體健康活得好好的，我家人或朋友都沒有人跟我提過有腳氣」。

當中還有網友猜測原PO女友可能把襪子拿去賣，「說不定是要拿去賣」、「她可能有在賣原味」、「她應該是有在賣原味襪子，穿越久越值錢」、「穿完拿去推特上賣」、「她是準備賣原味膩？穿一個禮拜」、「你確定她是真的有洗，搞不好都賣掉了」。

事後原PO將鄉民們的留言拿給女友看，沒想到女友竟然坦承真的有在賣穿過的襪子，而且還有賣給同校的學生，並且將推特拿給他看，上面的照片都是拍她的腳。原PO質問是否因為缺錢才這樣做，但女友回答只是興趣，讓原PO傻眼「興趣是賣穿過的襪子？顛覆我的三觀！怎麼會有人要買穿過的襪子啊，這世界到底怎麼了？一雙穿過的襪子賣1000還有人要買，真的不知道該說什麼」。