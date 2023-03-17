淡水假日都是人「有什麼好玩的？」 他遭眾人酸：沒人陪你吧

淡水是新北市非常著名的觀光景點，吃喝玩樂一應具全，搭捷運就能夠輕鬆抵達，每到假日總是吸引眾多遊客造訪，有網友就好奇淡水到底有什麼好玩的，為何假日總是湧入許多人潮，沒想到貼文一出引來許多人反酸「假日哪邊不是人？」

原PO在PTT寫道，他認為淡水夕陽很美，下午可以觀賞落日美景，但除此之外似乎沒有其他的特色，就算想吃個美食，好像也找不出有特色的店，「食物沒有特別好吃的店吧，也沒有好逛的地方，為啥那麼多人愛去，有沒有卦？」

貼文引來不少人反駁，「容易到達跟逛街啊」、「情侶去河邊牽手散步看夕陽很棒啊」、「在大河邊有山有夕陽有古蹟可逛街的景點，台灣還有其他地方有嗎？有特色只是你沒發現」、「廣場大老街長，買東西交通方便、景點近」、「淡水的自然景觀已經算台灣最頂之一了」、「雙北看海其實沒那麼容易」、「重運量能看到類似海，目前也只有淡水」、「淡水還可以搭船到八里啊，海上風光」。

還有網友吐嘈原PO，「捷運可以到的主要景點，哪邊假日不是一堆人」、「重點不是去哪裡，是跟誰去」、「你的抱怨可以套用到九成九的景點」、「因為你找不到對的人陪你去」、「因為你只有一個人，這也挑那也嫌」、「捷運如果有拉到日月潭，應該也是都滿滿的人」。