快訊

面臨困境怎收場？小摩分析師點「瑞信3結局」：最可能被收購

超值股東會紀念品又來了！25檔圖表一次看「這最超值」

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒莊智淵闖進男雙4強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣年輕女生不愛！他問「只有老人才看日劇？」 網曝關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，公司的年輕女孩們都在看韓劇、陸劇和台劇，完全沒人在看日劇，讓他相當疑惑，因此好奇上網發問。 圖／ingimage
一名男網友表示，公司的年輕女孩們都在看韓劇、陸劇和台劇，完全沒人在看日劇，讓他相當疑惑，因此好奇上網發問。 圖／ingimage

許多人放假就喜歡宅在家追劇，但每個人喜歡的劇種不同。對此，近日就有一名男網友PO文表示，公司的年輕女孩們都在看韓劇、陸劇和台劇，完全沒人在看日劇，「女孩說日劇有夠難看，能看下去的都是老人」，讓他相當疑惑，因此好奇上網發問。

該名男網友在PTT八卦版發文表示，公司的年輕女孩們通通都在看韓劇、陸劇和台劇，完全沒人在看日劇，「女孩說日劇有夠難看，整部無聊說教、誇張演技，能看下去的都是死忠老人，聽起來好像真是這樣，日劇迷畢竟是死忠的」。

貼文一出，引發大批網友熱烈討論，紛紛留言「15~20年前日劇是主流」、「真的呀，日劇就千篇一律在說教」、「正常啊，日本年輕人自己都更愛看韓劇了」；但也有人表示「看個劇還要管你哪國，難看好看的各國都有吧」、「日劇還是偶有不錯的啦，半澤直樹、月薪嬌妻都算是啦」、「韓劇千篇一律壞人萬能好人被欺，最後反轉」。

此外，還有網友提到，「台女不看日劇的最主要原因，就是日劇沒什麼帥哥了啦！不要說韓劇了，韓系歐巴超帥，陸劇像是肖戰、王一博等，連泰劇的泰國男星都比日劇男星帥了，台劇都還有個許光漢、林柏宏」。

台灣 日本 韓劇 PTT

延伸閱讀

身邊一堆！他見台灣男生都留「1髮型」超納悶 網曝：日本人超怕

王一博激推「這款台灣拌麵」！廣大網友被圈粉，好吃到爆的頂流級滋味

相關新聞

台灣年輕女生不愛！他問「只有老人才看日劇？」 網曝關鍵原因

許多人放假就喜歡宅在家追劇，但每個人喜歡的劇種不同。對此，近日就有一名男網友PO文表示，公司的年輕女孩們都在看韓劇、陸劇和台劇，完全沒人在看日劇...

熟練翻鍋爆紅！炒飯正妹遭開價30萬「陪科技高層飛香港」 本尊回應了

日前有網友經過新北市樹林一家熱炒店，撇見一名長相清秀、穿著低胸背心的女廚師熟練翻炒食物，並將這幕拍下來PO上網分享，讓該名女廚師爆紅，許多民眾特地前往小吃店朝聖，結果引發人潮，店長還要求女廚師先下班。該名女廚師的臉書也被神出，為現年27歲的林彤...

全班聚餐吃素者卻要「同桌都配合」被罵翻 其他吃素者嘆：是原罪嗎？

每個人飲食習慣不同，有人吃素，有不吃牛、羊，也有人不吃豬肉，彼此都該互相包容。日前有網友在Dcard發文表示，自己班上要聚餐，但吃素的同學規矩一堆，令他十分傷腦筋，進而引發其他吃素的網友感嘆自己就像帶有「原罪」一樣，直言為何吃素就時常被嫌棄、說教。

番茄被蛋價搞到滯銷？ 網揭1原因：好久不敢煮這道菜

國內近日面臨蛋荒問題，蛋價屢破新高，也連帶影響民眾的飲食習慣。日前就有網友指出，他們家開的蔬菜行「番茄滯銷」，連菜脯也不敢進貨來賣，原因在於「缺蛋沒有辦法做番茄炒蛋、菜脯蛋」，所以連帶的讓民眾也不買番茄了。

出門不在家！住透天厝怎收宅配包裹 住戶揭曉了：東西沒掉過

網路購物日漸方便，消費者只要在家動動手指下單，東西就會送抵家門或是取貨地點。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家，「假設住透天厝的人不在家，要怎麼收宅配包裹？」貼文曝光後也掀起討論，有住戶指出「真的都丟門口，東西沒掉過」。

網紅開箱泰國5星飯店「不到台灣半價」 網酸：台業者要努力了

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國旅遊，其中泰國就相當受歡迎。旅遊系網紅徐海莉（Hailey）分享入住曼谷五星級飯店的心得，直呼「五星級飯店的價格，居然不到台灣的半價」，而貼文曝光後也掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦