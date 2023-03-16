台灣年輕女生不愛！他問「只有老人才看日劇？」 網曝關鍵原因

許多人放假就喜歡宅在家追劇，但每個人喜歡的劇種不同。對此，近日就有一名男網友PO文表示，公司的年輕女孩們都在看韓劇、陸劇和台劇，完全沒人在看日劇，「女孩說日劇有夠難看，能看下去的都是老人」，讓他相當疑惑，因此好奇上網發問。

該名男網友在PTT八卦版發文表示，公司的年輕女孩們通通都在看韓劇、陸劇和台劇，完全沒人在看日劇，「女孩說日劇有夠難看，整部無聊說教、誇張演技，能看下去的都是死忠老人，聽起來好像真是這樣，日劇迷畢竟是死忠的」。

貼文一出，引發大批網友熱烈討論，紛紛留言「15~20年前日劇是主流」、「真的呀，日劇就千篇一律在說教」、「正常啊，日本年輕人自己都更愛看韓劇了」；但也有人表示「看個劇還要管你哪國，難看好看的各國都有吧」、「日劇還是偶有不錯的啦，半澤直樹、月薪嬌妻都算是啦」、「韓劇千篇一律壞人萬能好人被欺，最後反轉」。

此外，還有網友提到，「台女不看日劇的最主要原因，就是日劇沒什麼帥哥了啦！不要說韓劇了，韓系歐巴超帥，陸劇像是肖戰、王一博等，連泰劇的泰國男星都比日劇男星帥了，台劇都還有個許光漢、林柏宏」。