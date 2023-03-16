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熟練翻鍋爆紅！炒飯正妹遭開價30萬「陪科技高層飛香港」 本尊回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
正妹廚師林彤爆紅後，被其他業者盯上，還被開價最高30萬陪科技高層飛香港。圖擷自《爆廢公社》
正妹廚師林彤爆紅後，被其他業者盯上，還被開價最高30萬陪科技高層飛香港。圖擷自《爆廢公社》

日前有網友經過新北市樹林一家熱炒店，撇見一名長相清秀、穿著低胸背心的女廚師熟練翻炒食物，並將這幕拍下來PO上網分享，讓該名女廚師爆紅，許多民眾特地前往小吃店朝聖，結果引發人潮，店長還要求女廚師先下班。該名女廚師的臉書也被神出，為現年27歲的林彤，以廣告模特兒、主持人為主業，現在則因收入銳減，在熱炒店兼差增加收入。林彤因翻鍋影片爆紅後，還接到不明的商演訊息，邀請她陪同科技業高層一起到香港，令她當場傻眼。

有網友到樹林一間熱炒店買午飯，發現掌廚的是一名紮著長馬尾、穿著細肩帶低胸背心的正妹。除了亮麗的外型，她的切菜刀工、翻炒食物動作都讓網友讚嘆不已，經店家同意拍攝後上網分享。貼文曝光讓該名正妹瞬間爆紅，引發網路討論，許多人紛紛喊著朝聖，「會煮飯的女生太有魅力了～」、「很棒呢！切菜不是開玩笑的！」、「一定支持認真的」。

有媒體挖出該名女廚師身分，為今年27歲的林彤，本來是廣告模特兒與活動主持人，但因疫情衝擊導致活動減少，收入也銳減，2年多前到熱炒店學習第二專長，一個禮拜兼職2天，目前算是已出師，有時也會親自掌廚。店家更表示，由林彤掌廚時，生意有變好，每天至少多了30位客人。

林彤本來是廣告模特兒與活動主持人，但因疫情導致收入減少，2年多前到熱炒店兼職。圖擷自《一念逆轉 林彤》
林彤本來是廣告模特兒與活動主持人，但因疫情導致收入減少，2年多前到熱炒店兼職。圖擷自《一念逆轉 林彤》

不過林彤爆紅後，也被其他業者盯上，根據「壹蘋新聞網」報導，林彤收到商演通告私訊，對方向她表明如果需要賺錢可以考慮一下，不過細看該通告內容十分怪異，竟是陪同37歲科技業高層在香港玩3天2夜，薪酬最高開價新台幣30萬元，工作前會先給一半訂金，不免讓人想到是否在找「飯局妹」。

林彤也向「壹蘋新聞網」表示，越高的薪水代表要承擔的風險越高，天下也不可能有這種好事，「我才沒有那麼笨耶，立刻封鎖刪除！」

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