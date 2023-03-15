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消費者4月買得到！進口雞蛋將首度進入零售市場 價格曝光

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番茄被蛋價搞到滯銷？ 網揭1原因：好久不敢煮這道菜

聯合新聞網／ 綜合報導
國內面臨蛋荒，有家裡開蔬果店的網友指出，因為不能做番茄炒蛋，導致番茄滯銷。聯合報系資料照片／記者李政龍攝影
國內面臨蛋荒，有家裡開蔬果店的網友指出，因為不能做番茄炒蛋，導致番茄滯銷。聯合報系資料照片／記者李政龍攝影

國內近日面臨蛋荒問題，蛋價屢破新高，也連帶影響民眾的飲食習慣。日前就有網友指出，他們家開的蔬菜行「番茄滯銷」，連菜脯也不敢進貨來賣，原因在於「缺蛋沒有辦法做番茄炒蛋、菜脯蛋」，所以連帶的讓民眾也不買番茄了。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文指出，現在缺蛋嚴重，連他們家蔬果店的「番茄」都滯銷，家人將菜脯賣完後也不敢進貨，因為擔心沒有人要買，他指出「現在缺蛋，所以很多菜色都做不出來」，民眾購買意願也降低，讓原PO表示「不少農產品也因為缺蛋被牽連，這已經不只是單純缺蛋的問題了」。

許多民眾認同「對呀，尤其家裡小孩只愛吃那幾樣菜來搭配蛋，真的好有感喔」、「我昨天在自助餐還吃到大量勾芡的番茄炒蛋，裡面的蛋超稀，缺蛋的時候大家都會想一些神奇的方法」、「真的耶，我昨天原本想買2顆牛番茄，想到沒辦法做番茄炒蛋，又默默放回去了」、「下一個沒辦法做的料理會不會是蛋糕？」、「好久沒吃番茄炒蛋了」。

不過，許多網友反駁「其實番茄可以用在漢堡、沙拉、蔬菜湯裡面」、「番茄明明就還可以煮湯啊，為什麼一定要做番茄炒蛋？」、「我超愛吃番茄義大利麵，我覺得不是一定要加蛋」、「番茄滯銷應該是因為賣太貴了吧！」

而依據農委會「農產交易行情」顯示，用於番茄炒蛋的牛番茄，今年以來市場行情算是平穩未有太大變化。

今年來牛番茄交易行情趨勢圖。圖／擷自田邊好幫手
今年來牛番茄交易行情趨勢圖。圖／擷自田邊好幫手

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