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樹林「炒飯正妹」爆紅引朝聖人潮 本尊身分曝光：老闆要我先下班
有網友在新北市樹林一家熱炒店買中餐時，發現掌廚者是一位漂亮的女廚師，拍照上傳網路分享，吸引眾人前往朝聖，結果因人潮太多，店長只好要求女廚師先下班，女廚師真實身分也因此曝光。
一位網友14日在《爆廢公社》發文，中午到新北市樹林一間熱炒店買午餐，發現現場掌廚炒飯的是一名穿著細肩帶低胸背心、紮著長馬尾的正妹，刀工熟練、翻鍋翻炒架勢十足，經店家同意拍攝後上網分享。
貼文曝光意外讓正妹廚娘爆紅，網友紛紛留言「住樹林那麼久，都不知道有那麼好的地方」、「走啦去買飯」、「會煮飯的女生太有魅力了～」、「很棒呢！切菜不是開玩笑的！」、「一定支持認真的」。
根據《三立新聞網》報導，正妹廚娘真實身分是現年27歲的林彤，原是電視廣告模特兒與活動主持人，工作受疫情影響收入銳減，2年多前經友人介紹到熱炒店學習培養第二專長，每周兼職2天，目前算是已出師，有時會親自掌廚，店家也表示由她掌廚時，生意有變好，每天至少多了30位客人特地來店看她。
林彤本人14日也發文寫道「我好像爆紅了！」，表示店裡突然冒出很多客人，店長說是因為她在《爆廢公社》爆紅了，因為人真的太多了，店長只好要求她先下班。
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