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網紅開箱泰國5星飯店「不到台灣半價」 網酸：台業者要努力了

聯合新聞網／ 綜合報導
徐海莉分享入住曼谷五星級飯店的心得。圖擷自徐海莉臉書
徐海莉分享入住曼谷五星級飯店的心得。圖擷自徐海莉臉書

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國旅遊，其中泰國就相當受歡迎。旅遊系網紅徐海莉（Hailey）分享入住曼谷五星級飯店的心得，直呼「五星級飯店的價格，居然不到台灣的半價」，而貼文曝光後也掀起討論。

徐海莉日前在臉書發文，分享入住曼谷「Grande Centre Point Sukhumvit 55」五星級飯店的心得，同時在YT頻道上以「21坪超大行政套房！無邊際泳池 Let's Relax SPA直接在飯店裡按摩」為題發布影片。從畫面中可以看見，房間內的空間相當寬敞，除了有客廳和辦公區域，還有落地窗可以欣賞市景，而飯店本身就有露天無邊際游泳池、健身房，以及高CP值的餐點等。

徐海莉透露該房型兩晚房價為1萬1443元新台幣，等於1晚約5700元左右，「五星級飯店的價格，居然不到台灣的半價…轉頭看看台灣飯店業，恨鐵不成鋼啊」。不過，徐海莉也提到該飯店的缺點，就是地理位置比較不好，距離地鐵站需要走路25分鐘，雖然飯店有提供嘟嘟車可以搭乘，但仍需特別注意末班車的時間。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台灣飯店業吃相難看，生意不好再來跟政府討補助，國外觀光產業比台灣發達的國家都沒收這麼貴」、「這價格比台灣合理多了」、「台灣飯店業到最後會不會變成只有觀光客會入住」、「台灣飯店業要努力了」、「沒有比較沒有傷害」。

也有網友提到，「我12月中才去曼谷也是住在這間飯店，當時透過旅行社訂購機票加酒店三天兩夜，一人費用是16000元左右，換算下來，一間雙人房費用一晚只要3000台幣而已」、「我剛從馬來西亞回來，那邊的房價跟台灣比真的很感人，雙子星大廈旁走路10分鐘，一天1200元左右」。

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