草仔粿包紅豆或蘿蔔絲掀論戰 網推：草香微甜「皮」是王道

草仔粿是清明掃墓常見的祭品，近期有網友表示「草仔粿的皮才是王道」，喜歡沒有包餡的草仔粿，缺點則是非常難買，對此竟釣出一票網友認同「只愛皮+1」，不過還有其他人喜好紅豆或蘿蔔絲等甜鹹口味。

有網友在Dcard發文表示，清明節掃墓將至，販售草仔粿的業者漸漸變多，當身邊的人在爭論「紅豆餡還是蘿蔔絲口味」比較讚的時候，原PO認為「草仔粿的皮才是王道」，並指出單純的草香沒有餡料的干擾，咀嚼完帶糯米的甜，直呼「唯一的缺點就是沒有餡料的特別難買」。

貼文一出，許多網友也紛紛讚同，「從小到大只吃沒包餡的，就是要那股草香加微甜」、「只愛皮+1，阿嬤過年都會做我都會指定要幾個不要包餡的」、「我也只愛吃沒有餡的，我覺得有餡的不好吃」、「我也超愛，而且要鼠麴草做的特別好吃，市面上很多都是艾草」、「我也只愛吃皮，每次都會先把餡吃完」。

不過也有人表示，「有包蘿蔔絲的根本超神，市場阿嬤賣的讚」、「最愛我阿嬤做的，裡面是蘿蔔絲炒香菇豬肉」、「不喜歡皮，只喜歡吃鹹餡的混入」、「我都偷吃阿嬤炒好的甜餡」、「我很喜歡菜脯米」。