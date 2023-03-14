快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

只因邊走邊玩…無照保母聯手夫施暴3歲女童 父淚訴：走路都不正常

草仔粿包紅豆或蘿蔔絲掀論戰 網推：草香微甜「皮」是王道

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己喜歡吃沒有包餡的草仔粿。圖擷自Dcard
網友分享自己喜歡吃沒有包餡的草仔粿。圖擷自Dcard

草仔粿是清明掃墓常見的祭品，近期有網友表示「草仔粿的皮才是王道」，喜歡沒有包餡的草仔粿，缺點則是非常難買，對此竟釣出一票網友認同「只愛皮+1」，不過還有其他人喜好紅豆或蘿蔔絲等甜鹹口味。

有網友在Dcard發文表示清明節掃墓將至，販售草仔粿的業者漸漸變多，當身邊的人在爭論「紅豆餡還是蘿蔔絲口味」比較讚的時候，原PO認為「草仔粿的皮才是王道」，並指出單純的草香沒有餡料的干擾，咀嚼完帶糯米的甜，直呼「唯一的缺點就是沒有餡料的特別難買」。

貼文一出，許多網友也紛紛讚同，「從小到大只吃沒包餡的，就是要那股草香加微甜」、「只愛皮+1，阿嬤過年都會做我都會指定要幾個不要包餡的」、「我也只愛吃沒有餡的，我覺得有餡的不好吃」、「我也超愛，而且要鼠麴草做的特別好吃，市面上很多都是艾草」、「我也只愛吃皮，每次都會先把餡吃完」。

不過也有人表示，「有包蘿蔔絲的根本超神，市場阿嬤賣的讚」、「最愛我阿嬤做的，裡面是蘿蔔絲炒香菇豬肉」、「不喜歡皮，只喜歡吃鹹餡的混入」、「我都偷吃阿嬤炒好的甜餡」、「我很喜歡菜脯米」。

清明節

延伸閱讀

好市多名牌折扣皮帶「爆炸臭」他嚇到忙退貨 網共鳴：就是這個味

公司便當「塞一隻大魚」只要45元 網卻不挺：寧願選肉燥

為何近一成台灣人有糖尿病？網直指這原因

哭笑不得！他花2萬門票看3場中華隊 10歲兒光廁所就跑了26次

相關新聞

草仔粿包紅豆或蘿蔔絲掀論戰 網推：草香微甜「皮」是王道

草仔粿是清明掃墓常見的祭品，近期有網友表示「草仔粿的皮才是王道」，喜歡沒有包餡的草仔粿，缺點則是非常難買，對此竟釣出一票網友認同「只愛皮+1」，不過還有其他人喜好紅豆或蘿蔔絲等甜鹹口味。

珍奶加什麼最讓人崩潰？ 網友舉「地獄級食材」：嘔嘔嘔嘔嘔

揚名國際的「珍珠奶茶」，也是許多台灣人心中的國民美食，有網友以「在珍奶裡加什麼或換什麼台灣人會崩潰？」為題詢問，對此許多人指出「加三色豆是地獄食品」，也有不少人舉例令人崩潰的配料。

哭笑不得！他花2萬門票看3場中華隊 10歲兒光廁所就跑了26次

世界棒球經典賽（WBC）結束首周賽程，日前有一名男網友發文表示，花費兩萬多的門票，帶著10歲兒子觀賞三場經典賽，未料兒子卻頻繁跑廁所、買東西，連喇叭也吹壞兩個，更自嘲「應該是史上第一個現場看球賽，還訂閱愛爾達的」，對此許多人笑稱「果然是『棒賽』」，也有人認為「親情無價」。

身邊一堆！他見台灣男生都留「1髮型」超納悶 網曝：日本人超怕

都說髮型可以修飾一個人的臉型，同時達到轉換風格的效果。然而，近日就有一名網友PO文表示，觀察台灣男生理髮都喜歡將兩側推高，或是直接平...

「楊」怎麼拆解？她分「木易楊」慘遭洗臉客訴 網揪1原因懂了

大多數透過電話訂位時，除了要提供電話號碼，還需要用姓氏登記。然而，一名女網友在網路上發文，表示因為詢問客人「是『木、易』楊嗎？」就讓對方氣到跑來現場，最後還客訴她，貼文曝光後也掀起討論，但風向居然大變，有網友直呼「對方EQ差，妳EQ也蠻差的」。

加州倒近億顆「遮陽球」降低水蒸發 網疑：台水庫怎不跟進？

台灣的水患問題包括季節性缺水，美國加州洛杉磯市曾在2015年時使用近上億顆的黑色塑膠「遮陽球」，倒入水庫降低水分蒸發，對此有網友好奇「台灣水庫怎麼不用遮陽球？」，而其他人則有不同見解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦