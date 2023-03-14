快訊

猴痘再增4例本土 北部3例、南部1例 個案彼此無關聯

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

哭笑不得！他花2萬門票看3場中華隊 10歲兒光廁所就跑了26次

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友帶兒子至比賽現場為中華隊加油。 記者余承翰／攝影
有網友帶兒子至比賽現場為中華隊加油。 記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽（WBC）結束首周賽程，有一名男網友表示自己花費門票兩萬多，帶著10歲兒子觀賞三場經典賽，未料兒子卻頻繁跑廁所、買東西，連喇叭也吹壞兩個，更自嘲「應該是史上第一個現場看球賽，還訂閱愛爾達的」，對此許多人笑稱「果然是『棒賽』」，也有人認為「親情無價」。

男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前帶著10歲兒子看了三場經典賽，門票花費兩萬多，但他卻無奈這三場比賽兒子「上廁所26次，內含5次『棒賽』」、「跑去買吃的喝的10幾次」、「喇叭吹壞兩個」、「跑出去買紋身貼三次」，更自嘲「我還真的應該是史上第一個，在現場看球賽，還訂閱愛爾達的」，不過兒子開心表示「爸爸棒球賽好好看喔，之後我要看兄弟象的」，讓原PO哭笑不得。

還有人好奇詢問，平均下來兒子「棒賽」一次多少錢？原PO則回覆，一張門票3200元，上廁所26次，等於一次126元；還有人推測「他純粹只是喜歡那邊氣氛，可以跑來跑去，重點爸爸還會一直給錢買東買西，快樂假期」。

許多網友紛紛笑稱，「果然是『棒賽』」、「喇叭吹壞兩支太強了」、「幫你蓋好爸爸印章一枚」、「爸爸的潛能被激發了」、「乾爹，我也要去」；也有人表示「辛苦了」、「親情無價」、「這三天花的錢不少啊，不過陪小孩一同經歷成長是最可貴的」。

經典賽 兒子

延伸閱讀

經典賽／為何中華隊總處尷尬排名？ 網指關鍵：就是不夠強

經典賽／喉嚨沙啞、小腿發炎…籃籃賽後搭高鐵 聽球迷「1句話」瞬間淚崩潰堤

經典賽／中華隊下一屆恐從資格賽開打 外國球迷幫抱屈：根本笑話

經典賽／中華隊前進東京夢碎！王柏融自責發聲：沒搭上大家的期待 「十分愧疚」

相關新聞

哭笑不得！他花2萬門票看3場中華隊 10歲兒光廁所就跑了26次

世界棒球經典賽（WBC）結束首周賽程，日前有一名男網友發文表示，花費兩萬多的門票，帶著10歲兒子觀賞三場經典賽，未料兒子卻頻繁跑廁所、買東西，連喇叭也吹壞兩個，更自嘲「應該是史上第一個現場看球賽，還訂閱愛爾達的」，對此許多人笑稱「果然是『棒賽』」，也有人認為「親情無價」。

身邊一堆！他見台灣男生都留「1髮型」超納悶 網曝：日本人超怕

都說髮型可以修飾一個人的臉型，同時達到轉換風格的效果。然而，近日就有一名網友PO文表示，觀察台灣男生理髮都喜歡將兩側推高，或是直接平...

「楊」怎麼拆解？她分「木易楊」慘遭洗臉客訴 網揪1原因懂了

大多數透過電話訂位時，除了要提供電話號碼，還需要用姓氏登記。然而，一名女網友在網路上發文，表示因為詢問客人「是『木、易』楊嗎？」就讓對方氣到跑來現場，最後還客訴她，貼文曝光後也掀起討論，但風向居然大變，有網友直呼「對方EQ差，妳EQ也蠻差的」。

加州倒近億顆「遮陽球」降低水蒸發 網疑：台水庫怎不跟進？

台灣的水患問題包括季節性缺水，美國加州洛杉磯市曾在2015年時使用近上億顆的黑色塑膠「遮陽球」，倒入水庫降低水分蒸發，對此有網友好奇「台灣水庫怎麼不用遮陽球？」，而其他人則有不同見解。

嘉義白醋涼麵改加「無糖優格」 網友躍躍欲試曝口感

家鄉味百百種，近日有網友因想念嘉義「白醋涼麵」，因此突發奇想加入「無糖優格」，未料口感相當不錯，對此許多網友也躍躍欲試，但也有人無法接受。

信徒寄「分手信」給城隍爺 廟方幽默回網笑翻

宗教信仰是人們的心靈依歸，台南全台首邑縣城隍廟近期收到信徒寄來的分手信，對方表示，已經認識真正的上帝，因此不會再來往。對此，廟方也在臉書幽默回應，笑翻一票網友，不少網友也質疑是教會寄送的，直言「文案應該拿回去重寫」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦