哭笑不得！他花2萬門票看3場中華隊 10歲兒光廁所就跑了26次

世界棒球經典賽（WBC）結束首周賽程，有一名男網友表示自己花費門票兩萬多，帶著10歲兒子觀賞三場經典賽，未料兒子卻頻繁跑廁所、買東西，連喇叭也吹壞兩個，更自嘲「應該是史上第一個現場看球賽，還訂閱愛爾達的」，對此許多人笑稱「果然是『棒賽』」，也有人認為「親情無價」。

男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前帶著10歲兒子看了三場經典賽，門票花費兩萬多，但他卻無奈這三場比賽兒子「上廁所26次，內含5次『棒賽』」、「跑去買吃的喝的10幾次」、「喇叭吹壞兩個」、「跑出去買紋身貼三次」，更自嘲「我還真的應該是史上第一個，在現場看球賽，還訂閱愛爾達的」，不過兒子開心表示「爸爸棒球賽好好看喔，之後我要看兄弟象的」，讓原PO哭笑不得。

還有人好奇詢問，平均下來兒子「棒賽」一次多少錢？原PO則回覆，一張門票3200元，上廁所26次，等於一次126元；還有人推測「他純粹只是喜歡那邊氣氛，可以跑來跑去，重點爸爸還會一直給錢買東買西，快樂假期」。

許多網友紛紛笑稱，「果然是『棒賽』」、「喇叭吹壞兩支太強了」、「幫你蓋好爸爸印章一枚」、「爸爸的潛能被激發了」、「乾爹，我也要去」；也有人表示「辛苦了」、「親情無價」、「這三天花的錢不少啊，不過陪小孩一同經歷成長是最可貴的」。