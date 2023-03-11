信徒寄「分手信」給城隍爺 廟方幽默回網笑翻
宗教信仰是人們的心靈依歸，台南全台首邑縣城隍廟近期收到信徒寄來的分手信，對方表示，已經認識真正的上帝，因此不會再來往。對此，廟方也在臉書幽默回應，笑翻一票網友，不少網友也質疑是教會寄送的，直言「文案應該拿回去重寫」。
全台首邑縣城隍廟近期在臉書粉專貼出「分手信」內文，只見對方寫到「以前有在你們廟裡參拜，因為以前還沒有認識真正的上帝，因為現在已經認識了，現在已經崇拜上帝，現在已經不跟你們來往」。
廟方則幽默回應稱「上帝的子民們，有信仰上心靈的寄託都是好事，不用特地寫信來跟我老闆報備，感恩」，貼文一出後，吸引千名網友點讚。
網友紛紛留言，「說不定他只是改去北極殿拜拜而已」、「你需要的是醫生而不是上帝」、「還好不是要回香油錢」、「廟宇版的『我以前很欣賞你，但是現在我們立場不同，我要取消讚了』」、「蠻像幼稚現任要你寫給前任我不愛你的那種分手信」、「希望上帝能讓他文筆好一點」。
不少網友則懷疑是教會寄來的，「感覺是教會叫他寄的，連模板都有，簽個名就好」、「看起來應該是教會統一發下去寫的，跟當兵寫家書一樣」、「我覺得那個教會的文案應該拿回去重寫」。
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