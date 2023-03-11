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金門上兵游至對岸 網抓2戰犯「提前退伍」

聯合新聞網／ 綜合報導
二膽島是台澎金馬地區中，國軍據守的最西據點。 聯合報系資料照
二膽島是台澎金馬地區中，國軍據守的最西據點。 聯合報系資料照

國軍槍枝管制接連出包，金門二膽島陳姓上兵10日傳出身穿救生衣試圖游到大陸，被大陸海警救起，立委陳玉珍也證實此事，但該兵仍未被認定為逃兵。對此，有網友在PTT發文，指稱軍中就是連坐法，點名連長、營長可能要負很大責任，更可能提早退伍。

原PO以「阿兵哥叛逃，鄰兵和連長會倒大楣嗎」為題發文，他表示，軍中就是連坐法，同連的阿兵哥搞事，倒楣的就是整個連，現在金門阿兵哥游泳叛逃到大陸，臨兵和連長要負很大的責任吧？

文章一出後，引發網友熱議，紛紛留言稱，「尤其游到對岸，肯定大地震」、「人家是解放軍，不知道要官拜多少了」、「連長應該要提前退伍了吧」、「以後鄰兵消失超過10分鐘要馬上回報，拉屎也是」、「先來個三個月週末檢討會」、「營長以下的，這輩子少校封頂，升不上」。

有網友則認為，「不要說連長了，營長都黑掉了」、「指揮官都要被調職了吧」、「二膽是守備隊，沒有營長連長，只有隊長」、「國防部長應該下台了，這事很嚴重」、「金門馬祖兩個前線都出大包，國防部出問題了」、「拜託還連長，防衛部指揮官都官位不保了」。

金門 國防部 國軍

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