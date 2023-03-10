新北永和地表最強「麻醬麵」 在地人兒時回憶：老店飄香30年

台灣有許多當地人才熟知的在地美食，日前有網友推薦位在新北市永和區的路邊小吃「無敵麻醬麵」，據其他人指出，該店面已開30多年，是許多人的「兒時回憶」。

有網友在臉書社團「我是永和人」發文表示，位在新北永和的路邊攤小吃「無敵麻醬麵」，僅賣早餐時段，營業時間從上午5：30至上午9：00，更驚嘆「5:50去，就客滿」。

許多網友紛紛表示是「兒時回憶」，「真的無敵！蛋包肉羹湯好喝，我從媽媽肚子裡吃到當媽媽」、「回憶小時候看老闆煮麵超厲害，一次好幾碗，粗細一起煮也不會搞混，也不會太爛，很強」、「麻醬麵+三合一湯（餛飩、肉羹、蛋包）無敵啊」、「我從民國七十幾年吃到現在，超棒」、「老店，開30多年了」。

還有其他人留言，「找一天睡不著去吃看看​」、「好吃，但時間很飄，想吃要靠點運氣」、「等我起床就已經休息了」、「這家非常好吃，簡單好吃」，但也有人認為「違規佔用道路，好吃也不會去買」。