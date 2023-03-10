不止高鐵票根！電影票根也熱賣 網揭「關鍵原因」：超好用

網路購物商品多元，近日有網友在蝦皮購物上發現有人販售「電影票根」，並好奇詢問「為什麼要買電影票根？」，對此許多網友推測出不同原因，最多人指出可以「報帳」。

有網友在Dcard發文表示，滑蝦皮時看到有人在賣「電影票根」，更PO出截圖上顯示一張票根30元，竟有一千多張售出，因此好奇詢問網友「為什麼要買電影票根？」

其中有女網友分享，自己和男友會做一本小日記，記錄每次的約會，並貼上票根或照片，並表示「有次不小心把票根弄丟，就有想要跟別人收票根的念頭」，其他人則回覆「感覺很讚，我也想做」、「我以前也會貼，但是後來本子會鼓起來很難看就不貼了」、「過幾年票根會變空白，要留就要複印留下來喔」。

而對於買電影票根的其他原因，許多人紛紛推測，「可能有抽獎活動，一張票根等於一次抽獎機會」、「給老婆看的不在場證明」、「之前高中寒假要弄參加文藝活動證明，蠻好用的」、「各種票根都有可能販售，我之前被收購過高鐵票根」，還有人指出可以報帳，「公司可能有娛樂費可以申請」、「很多公司可以報帳」、「公司報帳用，跟大眾運輸票根一樣」。