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哪種口味是蛋餅之王？ 老饕曝1口味：沒吃過的人很俗！

聯合新聞網／ 綜合報導
蛋餅示意圖。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影
蛋餅示意圖。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影

早餐店的蛋餅是許多人熟悉的好滋味，每個人都有自己喜愛的口味，日前就有網友好奇「蛋餅最強口味」是哪一種？沒想到這問題引發網友論戰，有人狂推鮪魚，有人則推總匯、培根、起司等等，還有老饕分享「巧克力口味蛋餅」，認為沒吃過的人很俗。

一名網友在PTT好奇問「蛋餅最強口味是什麼？」他給出5個口味選擇，第1是玉米，第2是鮪魚，第3是培根，第4是其他，第5是原味。原PO指出，他身旁的朋友也有不少人喜愛吃原味的，好奇「最強口味是哪一種？大家有共識嗎？」

文章曝光後，引發網友熱烈回應，每種口味各有支持者，有不少人直呼「起司最好」，也有人把票投給「培根口味」，認為「當然是培根口味」、「絕對是培根」，還有人大讚「總匯蛋餅才好吃」。

內行的老饕指出「小孩子才做選擇，我都吃培根鮪魚玉米蛋」、「巧克力蛋餅很好吃耶，沒吃過的很俗」、「九層塔蛋餅或薯泥蛋餅也很好吃」、「乳酪絲好吃」、「熱狗口味也很好吃」、「香菜蛋餅超讚」、「我只服蚵仔蔬菜粉漿蛋餅，吃起來超像蚵仔煎」、「肉鬆蛋餅吧」、「竟然沒有人講油條蛋餅」、「原味最強，蛋餅加了其他料都是邪魔歪道」、「其實蛋餅最好吃的是皮，而不是餡料」、「真正厲害的蛋餅不用加料」、「和牛金箔口味也滿好吃的」。

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