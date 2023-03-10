愛莉莎莎睽違3年飛日本 大讚星宇航空「3優點」：台灣的驕傲

隨著世界各國的邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國玩，其中日本就相當受歡迎。而百萬YouTuber愛莉莎莎日前搭乘星宇航空去日本，滿意的飛行體驗讓她列出三大優點，直呼「坐完完全有種台灣的驕傲的感覺」。

愛莉莎莎睽違3年再到日本，她透過社群軟體Instagram（IG）分享搭飛機的實際感受，「星宇航空真的讚到爆，坐完完全有種台灣的驕傲的感覺」，除了窗戶是採用夢幻的電控玻璃設計，用餐時還有降板可以擺放飲料，避免發生不小心打翻飲品的悲劇。 愛莉莎莎分享搭乘星宇航空的體驗。圖擷自IG＠goodalicia

不僅如此，最讓愛莉莎莎驚豔的是在飛機上欣賞富士山，當下機長突然廣播，「再過一分鐘即將經過富士山，坐在右手邊的乘客請準備好你的相機」。畫面中的富士山非常壯觀，在白雪覆蓋下更是浪漫，愛莉莎莎開心表示，「沒想到沒有去富士山，竟然還有富士山可以看，太感動了」。 愛莉莎莎在飛機上欣賞富士山。圖擷自IG＠goodalicia

超美風景曝光後，不少網友紛紛表示，「太幸運！超美」、「有一個傳說，在飛機上看到富士山會好運連連」、「去左回右，你各位注意了」、「坐左邊的應該超想站起來衝到右邊去」、「每個航空都會講呀，搭過日航、長榮、華航，機長都會廣播」、「太驚艷了！絕美」、「太誇張了吧，怎麼會這麼爽」。