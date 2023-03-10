館長220元便當開箱！網比較其他店指「沒比較貴」 同行認證：價格合理

「館長」陳之漢將推出燒肉便當，每份要價220元，預計兩三個月後會先試賣，位於新北市林口區開店。然而便當定價卻被外界批評太貴，前電競世界冠軍「Toyz」劉偉健也狠酸是「割韭菜」。不過有同行現身說明，「家裡也是做便當，真心覺得館長便當價格還算合理，偏小貴」。

館長日前在直播表示，脆皮燒肉自家研發，「豬肉是兩天才能做一條，非常費功夫」，吃起來像餅乾會「卡滋卡滋」，回購率100％，更同時曝光製作過程，預計兩三個月後會先試賣，位於新北市林口區開店。

雖然外界認為便當定價過高，但有網友在論壇Dcard發文表示，「雖然說售價要220元。但光看影片裡這盒燒肉你去外面那些單賣脆皮燒肉的，這樣一盒單賣都差不多200上下了吧？」

該網友比較高雄連鎖知名店家，大份脆皮豬肉要價350元，新北夜市黃金脆皮豬五花店一份燒肉也要200元。他不解表示，「這樣比起來燒肉便當真的有貴嗎？一堆單點脆皮燒肉200、300的一堆人推，把差不多份量的燒肉塞進便當裡就變一堆人酸了？我記得就算燒臘店要加量燒肉也是不便宜啊」。

網友認為館長便當的份量與價格合理。圖擷自Dcard

有同行留言「家裡也是做便當，真心覺得館長便當價格還算合理，偏小貴，但沒有到網路說割館粉大韭菜這麼誇張」，他也分析房租人事費佔成本3、4成、食材佔3、4成，另外還有外包裝設計費、水電瓦斯費、營業稅，利潤抓4成非常合理。

其他還有網友相挺「個人覺得很便宜」、「美食街一堆鳥定食都要200以上，館長這量這個價格真的還好」、「雖然我不喜歡館長這個人，但如果220真的跟他展示的一樣我會想買」、「好好笑，這些人豬排便當200你不可以，豬排定食200你就可以了」。

不過仍有網友不領情，狠酸「館長的便當說白了就是1.5份便當給你裝在一起，收2倍的錢」、「大家噴的是改版前那版本，酸菜豆乾跟高端電風扇不懂？還在那邊220很棒ok，還不是大家噴了才稍微改掉」、「館長就是被噴了才把料加倍的，原本只有現在的一半」。