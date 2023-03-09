快訊

股民狂喜！陽明海運去年獲利達1,806億元創新高 配發股利20元

島不大…地毯式搜索金門士兵仍失聯 父親抵二膽島協尋

3月20日起輕症確診者改「0+N」 勞保傷病給付沒得領了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電帳單印著櫻花樹下「蟑螂」彈樂器？ 網揭真相長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
網友誤以為台電帳單封面印著三隻蟑螂。圖擷自路上觀察學院
網友誤以為台電帳單封面印著三隻蟑螂。圖擷自路上觀察學院

許多人都害怕昆蟲類，更不用說蟑螂，可能是因為外表不討喜，或是過去有不好經驗。一名網友就在臉書上發文，直呼「為什麼台電要寄蟑螂來…」，貼文附上的照片曝光後吸引1.8萬名網友按讚，還有內行網友揭開真相。

今（9）日一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，台電帳單的信封是粉色櫻花圖案，以及三隻咖啡色有長觸角的昆蟲，其中兩隻正在彈奏樂器，另一隻擔任指揮的角色，乍看之下相當逗趣。對此，原PO在貼文中不解寫道，「為什麼台電要寄蟑螂來…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「絕對嚇到把帳單丟掉」、「對怕蟑螂的人來說，看到那個輪廓就有陰影了」、「可能是在鼓勵大家用電子帳單」、「找到比螢火蟲更像蟑螂的生物了」、「我燈打開看到的畫面，就是一群蟑螂拿著樂器在開趴」、「就算明白印的是保育類昆蟲，我也不喜歡這樣的設計，因為太像蟑螂了」、「我真的會罵髒話，有夠像的」。

也有內行人解釋，「那是霧社血斑天牛，保育類昆蟲，以山櫻花為食」、「台電的一波操作，成功讓更多人認識保育類天牛了」、「你這樣說，蟑螂會驕傲的」、「霧社血斑天牛，背景山櫻花就是牠幼蟲寄生的對象」、「天牛啦，小時候沒抓過嗎？」、「霧社血班天牛…其實作者還是有畫出細節，看頭上的鬚鬚，蟑螂是直線，霧社血班天牛是一節一節的」。

根據環境資訊中心多年前發布的文章，霧社血斑天牛是一種大型甲蟲，其體長變化很大，從3至6公分不等，假設加上長長的觸角就更長了。霧社血斑天牛的身體外表有亮麗的血紅色絨毛，因此有「血斑」之稱，這樣的色澤正好與牠主食的山櫻花樹皮相襯。

「霧社血斑天牛」分布台灣部分高山地區，喜好產卵在台灣原生種山櫻花，孵化後幼蟲即鑽入樹幹中，啃食木質部。圖／農委會林務局提供
「霧社血斑天牛」分布台灣部分高山地區，喜好產卵在台灣原生種山櫻花，孵化後幼蟲即鑽入樹幹中，啃食木質部。圖／農委會林務局提供

蟑螂 台電 櫻花

延伸閱讀

外送員取餐遇排隊人潮想棄單！車輪餅老闆1舉動超暖 全場狂讚

餐廳求才廣告「微」工作夥伴 網笑：也領「微」薪水嗎？

清境農場徵才27k！員工妹喊沒那麼少 她曝一職災「面目猙獰」

收到公務員投履歷「一律不錄用」 人資爆內幕：2關鍵比常人差

相關新聞

台電帳單印著櫻花樹下「蟑螂」彈樂器？ 網揭真相長知識

許多人都害怕昆蟲類，更不用說蟑螂，可能是因為外表不討喜，或是過去有不好經驗。一名網友就在臉書上發文，直呼「為什麼台電要寄蟑螂來…」，貼文附上的照片曝光後吸引1.8萬名網友按讚，還有內行網友揭開真相。

外送員取餐遇排隊人潮想棄單！車輪餅老闆1舉動超暖 全場狂讚

許多外送員都很擔心抵達取餐地點後，還需要等上一段時間，因為不僅會延誤後續接單，還可能被客人抱怨。不過，一名外送員在臉書上發文，表示當下抵達車輪餅攤取餐的時候，老闆娘告知還要等一下，因此萌生棄單離開的念頭，但接下來的發展卻讓他感動直呼，「這單虧錢，不過我樂意」。

看電影變灌籃高手鐵粉 小2女見這幕好驚喜「我和三井壽一樣」

「灌籃高手」動畫電影版上映後，不只讓許多老粉絲，回憶當年的熱血感動，也有部分觀眾透過電影版，認識到這部經典的動漫作品。近來一位日本網友，就分享他女兒在欣賞「灌籃高手」漫畫版時，所發生的一件趣事。

阿伯機車載「電鍋」…真相曝光 網笑：是有多餓啦

台灣有「機車王國」之稱，平均每2個月就有1人有機車，密度高居亞洲之冠。有民眾在路上發現，一名機車騎士把電鍋架在機車後座，似乎是用來當置物箱，發文分享引發討論。網友大讚頗具創意，笑問「是有多餓？要帶電鍋出門啦」。

店家提醒「遇阿嬤勿拿1元結帳」 苦主崩潰：5個1元就被念翻

每個店家都有自己的規定，有些是禁止顧客攜帶外食，也有些是有最低消費標準。然而，一名網友在臉書上發文，分享某間店用告示牌提醒顧客，「如果收錢櫃台是年長阿媽（阿嬤）時，請勿拿一元結帳，因為她會碎碎念停不了」，貼文曝光後也掀起討論。

Joeman二度大翻車了！ 蛋量不足稱「煮熟蛋白質流失」 專家狠打臉

Joeman近來因為與超商7-ELEVEn聯名推出鮮食，包括飯糰、三明治及飲料等產品，但被嫌貴又不吃，而包裝外頭印上顯眼的Joeman臉部也引起不少人討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦