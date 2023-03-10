4歲女兒都快睡著了還表演「神之一頂」 網見照笑翻：體操奧運嗎

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友的女兒在睡覺前，突然在床上表演不撐手就能倒立的功夫。圖擷自twitter
一位網友的女兒在睡覺前，突然在床上表演不撐手就能倒立的功夫。圖擷自twitter

人在幼兒階段，身體素質和成人並不一樣，但也可能因為如此，能夠做出一些意想不到的動作。近來就有一位日本網友，分享他女兒奇特的倒立照片，引起許多討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「flymimizu」，家庭裡有分別是4歲和6歲的女兒。有一天晚上，當她唸完繪本，哄到孩子快入睡後，就小聲地鋪好床，並且去上廁所，準備要讓孩子們就寢。

然而，就在她從廁所回來後，卻發現4歲的次女，竟然整個人倒立在床上，而且雙手完全沒有做支撐，還似乎打算用這種方式睡覺。flymimizu解釋，自己的女兒本來就喜歡運動，三歲開始時就在練倒立，只是沒想到都要睡著了，還能做出這種高難度的動作。

許多網友也紛紛表示「才四歲也太厲害了吧」、「這是某種修行嗎」、「這樣脖子會痛吧，應該還是要手支撐」、「將來挑戰體操奧運選手」、「睡成這樣」、「這睡姿也太帥了」、「以後可以去當霹靂舞選手」、「小孩子真的有很多奇怪的動作」、「完全無視重力」。

倒立

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