4歲女兒都快睡著了還表演「神之一頂」 網見照笑翻：體操奧運嗎
人在幼兒階段，身體素質和成人並不一樣，但也可能因為如此，能夠做出一些意想不到的動作。近來就有一位日本網友，分享他女兒奇特的倒立照片，引起許多討論。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「flymimizu」，家庭裡有分別是4歲和6歲的女兒。有一天晚上，當她唸完繪本，哄到孩子快入睡後，就小聲地鋪好床，並且去上廁所，準備要讓孩子們就寢。
然而，就在她從廁所回來後，卻發現4歲的次女，竟然整個人倒立在床上，而且雙手完全沒有做支撐，還似乎打算用這種方式睡覺。flymimizu解釋，自己的女兒本來就喜歡運動，三歲開始時就在練倒立，只是沒想到都要睡著了，還能做出這種高難度的動作。
ここ最近で1番衝撃だったのは、夜9時過ぎに寝室で絵本を読み終えたら子供達がほぼ寝ていたので起こさないようにそぉーっとベッドを抜け出してトイレに行って戻って来たら4歳次女がこの状態だったことですね。 pic.twitter.com/kQqDXRxh0p— ふらい (@flymimizu) March 6, 2023
許多網友也紛紛表示「才四歲也太厲害了吧」、「這是某種修行嗎」、「這樣脖子會痛吧，應該還是要手支撐」、「將來挑戰體操奧運選手」、「睡成這樣」、「這睡姿也太帥了」、「以後可以去當霹靂舞選手」、「小孩子真的有很多奇怪的動作」、「完全無視重力」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言