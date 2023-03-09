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看電影變灌籃高手鐵粉 小2女見這幕好驚喜「我和三井壽一樣」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友的女兒看過電影版後，就成為了灌籃高手的忠實粉絲。 圖／台北双喜電影提供
一位日本網友的女兒看過電影版後，就成為了灌籃高手的忠實粉絲。 圖／台北双喜電影提供

灌籃高手」動畫電影版上映後，不只讓許多老粉絲，回憶當年的熱血感動，也有部分觀眾透過電影版，認識到這部經典的動漫作品。近來一位日本網友，就分享他女兒在欣賞「灌籃高手」漫畫版時，所發生的一件趣事。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「ohag115」近來分享，表示他有一位小學2年級的女兒，去年看了灌籃高手的電影時，被感動地一把鼻涕一把眼淚。之後便成為灌籃高手的忠實粉絲，不斷央求母親購買灌漫畫版，非常沉迷在故事中。至於最喜歡的角色，則是拚命鍛鍊球技的主角櫻木花道。

由於女兒現在缺了兩顆門牙，而灌籃高手的人氣角色三井壽，在還是不良少年時期，有一幕缺了門牙的畫面。當網友女兒看到這幕時，立刻秀給母親看，並非常興奮自己和這位人氣角色有著相同特徵，滿臉洋溢著笑容。

網友們也紛紛表示「太可愛了」、「真的一樣耶」、「將來很有機會喔」、「我也摔斷過門牙，跟三井一樣」、「我小學一年級的兒子也會這樣」、「牙齒剛好一模一樣真的滿有趣的」、「讓現在的孩子們，也能認識到灌籃高手這部作品，身為粉絲的我很開心」。

灌籃高手

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