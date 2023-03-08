阿伯機車載「電鍋」…真相曝光 網笑：是有多餓啦

台灣有「機車王國」之稱，平均每2個月就有1人有機車，密度高居亞洲之冠。有民眾在路上發現，一名機車騎士把電鍋架在機車後座，似乎是用來當置物箱，發文分享引發討論。網友大讚頗具創意，笑問「是有多餓？要帶電鍋出門啦」。

一位民眾在《路上觀察學院》PO出一張照片，圖中是一名騎著機車的阿伯，機車後座載著一個電子鍋，很淡定的停車等紅燈，但仔細一看，電子鍋是被牢牢的鎖在機車架上，似乎是被當做置物箱使用，讓原PO驚呼「不敢相信！」。

貼文曝光笑翻近萬人，網友紛紛留言「超有創意」、「很時尚」、「無違和，看很久才發現是電鍋」、「這叫物盡其用」、「早知道我不用花三千五去裝後車箱了」。還有人好奇「是有多餓？要帶電鍋出門啦」、「下班放進去煮到家飯就熟了！時間管理大師啊」、「上班時只要買配菜就好，好讚」、「一碗白飯，謝謝」。

機車安裝置物箱增加方便性，但依《道路交通安全規則》，普通輕型機車載重不能超過50公斤，重型機車不能超過80公斤，高度原則上不能超過駕駛人的肩膀，而寬度不得超過把手外緣10公分；車尾部分從後輪軸算起不能超過半公尺，如果違反將開罰300至600元。