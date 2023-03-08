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店家提醒「遇阿嬤勿拿1元結帳」 苦主崩潰：5個1元就被念翻

聯合新聞網／ 綜合報導
店家的結帳櫃台前方有一張黃色告示牌。圖擷自路上觀察學院
店家的結帳櫃台前方有一張黃色告示牌。圖擷自路上觀察學院

每個店家都有自己的規定，有些是禁止顧客攜帶外食，也有些是有最低消費標準。然而，一名網友在臉書上發文，分享某間店用告示牌提醒顧客，「如果收錢櫃台是年長阿媽（阿嬤）時，請勿拿一元結帳，因為她會碎碎念停不了」，貼文曝光後也掀起討論。

今（8）日一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，店家的結帳櫃台前方有一張黃色告示牌，上面清楚寫著，「親愛的客人：若結帳收錢櫃台是年長阿媽（阿嬤）時，請勿拿一元結帳，因為她會碎碎念停不了，不便之處敬請見諒」，右上角還有一個搞笑版的人像。對此，原PO在貼文中寫道，「年長阿媽（阿嬤）：這樣總共101元哦」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「只要花1元就能啟動永動阿罵」、「投幣式RAP機」、「想看阿嬤脫口秀只要1元」、「客人付完錢就走了，其他店員會被轟炸死」、「那這樣就不要有尾數，通通整數賣不就好了？」、「阿嬤應該是缺少零錢盒這種東西」、「就互相尊重吧，老人家可能眼睛不好，手也慢慢退化」。

也有網友提到，「應該說不要拿超多1元，我上班也不太喜歡遇到這種的，除了要數很久，其他客人也要等超久」、「之前在便利商店，總有阿伯喜歡在上班尖峰時段來繳費，5、600元都是用零錢，每次排進零錢盒數，就可以聽到排隊的上班族抱怨」、「之前在加油站打工，有個阿公機車加150幾元，結果1元1元慢慢數給我」。

根據該店Google評論可以發現，一名消費者就有發生過不悅經驗，「櫃台歐巴桑找錢一直碎碎念，我點餐總共**5元，我真的不知道是櫃台阿桑不願意收5個1塊錢，還是連40塊也沒辦法找我？問了也不回應繼續碎念，我真的不知道到底要怎樣欸？又不是給很多1塊錢，只是尾數是5元，我給5個1塊錢就不是錢？」

真的有消費者被年長店員念過。 圖／翻攝自Google
真的有消費者被年長店員念過。 圖／翻攝自Google

阿嬤 告示牌

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