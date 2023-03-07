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Joeman二度大翻車了！ 蛋量不足稱「煮熟蛋白質流失」 專家狠打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman聯名商品被罵爆，他又新拍了一支影片回應並透露改進之處。圖擷自Joeman YouTube
Joeman聯名商品被罵爆，他又新拍了一支影片回應並透露改進之處。圖擷自Joeman YouTube

Joeman近來因為與超商7-ELEVEn聯名推出鮮食，包括飯糰、三明治及飲料等產品，但被嫌貴又不好吃，而包裝外頭印上顯眼的Joeman臉部也引起不少人討論。

其中最有爭議的就是「JOE式8倍歐姆蛋蛋包飯（109元）」的蛋白質「到底有沒有放到四顆蛋？」Joeman後來又在影片中回應指出蛋白質的落差是因為「煮熟後蛋白質流失」，然此番說法隨即又被專家們打臉。

此波爭議陸續延燒，起因是Joeman之前錄製的影片中指出，7-11的開發人員說放了4顆蛋，但網友們卻提出質疑蛋白質應該要有20公克，跟大家算出來的不一樣，後來才又說的確有用了四顆蛋，不過是蛋液。

Joeman表示，他承認影片講得不夠清楚，也向7-11要來了一份SGS資料並再度解釋為何蛋白質沒有達到大家預期的這麼多，是因為這個料理的過程當中，「生食煮成熟食，部分的蛋白質會流失，它檢驗的是在熟食的狀況下。」

「食力foodnext」在臉書粉專貼文表示，蛋看起來比較少，是因為熟蛋的蛋白質會減少？這是不正確的喔！重點是要看使用的雞蛋規格是多大的蛋，蛋白質不會因為加熱而減少。

營養師程涵宇也在粉專發文要大家不用擔心，「事實上，生蛋煮成熟蛋，蛋白質是不會流失的。」她舉法國及美國的數據為例，蛋煮熟之後其實蛋白質及大多營養素都不會流失。

此外，除了多元不飽和脂肪酸、硒、鈣和維生素A的含量可能在煮熟後減少，但雞蛋煮熟的好處是可以讓蛋更好消化吸收，而且可以消滅開潛在的病原體。

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