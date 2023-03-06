韓流超賺！他問「為何台灣搞不出台流？」 網曝內幕：只想賺快錢

「韓流」文化在過去20多年來席捲全世界，從K-POP、韓劇、美妝等，為南韓創造了極高的經濟收益。近日就有一名網友PO文表示，去（2022）年南韓影視產業為南韓帶來12.35億美元的收入，然而南韓人口也才比台灣多一倍，因此好奇詢問「為什麼台灣不能搞出『台流』啊？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版發文表示，南韓中央銀行日前指出，去年南韓影視產業為南韓帶來12.35億美元的收入，創下2006年以來新高，南韓人口也才5100萬人，僅比台灣多一倍，讓他不禁疑惑問道「為什麼台流始終搞不起來呢？有沒有八卦？」

貼文一出，隨即引發網友討論，紛紛留言「台流過了啊，以前一堆紅遍東南亞」、「有啊，7、80年代，陸港馬都很喜歡台星啊」、「台灣獨霸華語娛樂圈的榮光早已不再」、「2000年初那時候還沒有韓流，流星花園還風靡全亞洲，已經回不去了」、「以前偶像劇有外銷啊，當年韓劇還只有順風婦產科那種，是後來南韓進步超越」。

此外，還有網友提到，「以前紅的時候都去中國賺錢，是要台什麼流」、「沒野心，只想賺中國的快錢」、「都去中國啦，哪個靠中國的產業會好」、「在中國啊，一堆」、「都流去中國了」。