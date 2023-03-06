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新竹便當店6菜色只要60元 鄉民一看大驚：滿滿的菜圃蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享他在新竹買到的60元便當，裡面有6樣菜色，還有滿滿的菜圃蛋。圖擷自PTT
一名網友分享他在新竹買到的60元便當，裡面有6樣菜色，還有滿滿的菜圃蛋。圖擷自PTT

雞蛋批發價不斷突破歷史新高，今（6）日又再漲3元，讓現在許多餐飲業者直呼「吃不消」。不過日前有網友發現，新竹有間餐廳含蛋便當只要「60元」，讓他大讚「覺得挺划算的」，文章曝光後，許多人也直呼「好佛心！」

一名網友在PTT發文表示，他中午去附近吃便當，店員告訴他「要夾菜圃蛋、荷包蛋的話，要加5元」，因此他加了菜圃蛋、3份青菜、1份豆芽菜與豆乾，共6樣60元。

原PO指出，加5元的菜圃蛋雖不知道是用一整顆蛋，還是用蛋液調製的，但這在新竹還是挺划算的，因此拋問網友「這樣的便當及格吧？」

對此，網友大讚「還不錯耶，60元有這麼多東西」、「不錯，如果在新竹的話，這物價可以了」、「60元這樣超便宜」、「好便宜，菜色看起來很不錯」、「青菜看起來很新鮮耶，菜圃蛋應該有2顆蛋左右」、「只要60元還有這種菜色，我會天天買」、「這樣很讚了，好好吃的樣子」。

PTT 便當

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