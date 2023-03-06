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長庚胸腔科海報背景是「炭烤豬肋排」讓國外網友笑爆 台醫解釋：是職業病

聯合新聞網／ 綜合報導
一張林口長庚的胸腔科工作坊海報引起外國網友注意。示意圖／ingimage
一張林口長庚的胸腔科工作坊海報引起外國網友注意。示意圖／ingimage

近日一張林口長庚醫院針對胸腔科醫師培訓的工作坊活動海報引起國外網友熱議，這張海報背景配圖使用「炭烤豬肋排」的照片令人不解，更讓許多人笑虧「請推特上台灣的朋友解釋一下，這張圖是什麼意思吧？」此事引來台中澄清醫院杜承哲醫師關注，他笑著解釋「這份海報可能是在自嘲外科醫生的職業病？」

一張「林口長庚醫院胸腔科活動宣傳海報」在推特流傳，只見海報標註這是一場肋骨骨折手術訓練和胸腔外傷處置工作坊，但仔細看卻發現海報背景配圖是一份淋上醬汁的「炭烤豬肋排」，這張宣傳海報讓人看了直呼傻眼，引起網友一陣熱議。

不少網友歪樓笑回「看來很明顯⋯他們將練習排骨的烘烤過程，並將炭烤豬肋排作為工作坊的午餐」、「我猜這是午餐供應，學員們討論了一天的肋排之後，沒有什麼比舔手指上的醬汁來得更美味了」、「這種黑色幽默我喜歡」、「我希望這是真的，我好想聽到他們在手術台上大喊『我需要肋骨擴張器』」，還有人開了個玩笑「醫生～手術台上怎麼放了辣椒？」

杜承哲在臉書發文解釋真相「一般來說，順序是反過來的」，他表示由於每次胸腔外科的人被找去吃美式餐廳、豬肋排時都會有人拿著肋排開始研究肌肉附著的位置和解剖部位，接著開始聊起手術⋯⋯，「所以看到rib想到rib surgery很正常吧！」

杜承哲也忍不住笑虧「長庚這份海報可能是在自嘲外科醫生的職業病？」他也認為這份海報僅對外科醫師開放與宣傳，猜想本意並無不尊重病患的意思，「如果讓患者有不尊重、不舒服的感覺，長庚請出來面對喔！」

長庚 手術 推特 Twitter

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