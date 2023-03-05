男演員顏值天花板？陳冠霖20年前年輕照曝光 網驚：Top級門面擔當

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在大陸微博搜到20年前陳冠霖劇照，直呼「真的超帥」。 圖／擷自微博
有網友在大陸微博搜到20年前陳冠霖劇照，直呼「真的超帥」。 圖／擷自微博

8點檔男神陳冠霖與前妻鄭仲茵的離婚恩怨被搬上檯面，雙方為了20年前各種婚姻糾葛互控家暴，令外界霧裡看花。不過，有網友吃瓜同時，分享陳冠霖20年前的劇照，照片曝光令整個留言串大歪樓，許多網友驚呼「太帥了」，讚嘆陳冠霖的顏值放到現在南韓團體「完全是Top門面的存在」，引發討論。

陳冠霖與鄭仲茵20年前離婚紛爭延燒，經過陳冠霖提出自己才是先遭受暴力的一方，鄭仲茵又發文提出許多家暴事件，透露她長期遭受語言暴力、肢體暴力等，懷孕期間還目睹「KTV摟女事件」。而陳冠霖的現任妻子謝欣誼則力挺老公，表示「先生在我身邊是天使，不懂為何在她（鄭仲茵）眼中是惡魔」。

陳冠霖（圖）與鄭仲茵20年前離婚紛爭再度被搬上檯面。圖／三立提供
陳冠霖（圖）與鄭仲茵20年前離婚紛爭再度被搬上檯面。圖／三立提供

兩人離婚糾葛也引發不少Dcard網友關注，有些網友震驚坦言，現在才知道陳冠霖、鄭仲茵曾結婚，還有人為兩人的女兒抱不平，認為父母互揭傷疤爭吵不斷，最大受害者一定是小孩。

有趣的是，留言區中有網友歪樓貼出陳冠霖20年前多張劇照，「一直很納悶他這顏值怎麼沒演偶像劇，放在現在出道應該光靠劇照就已經紅到國外去了，加上他演技真的很好，眼眶含淚的眼神真的很絕」。該則留言立刻引發熱烈討論，許多人紛紛回覆，「放在團體裡完全是Top門面的存在」、「上次看到他古裝真的驚為天人」、「那時明明也是帥哥，但台灣找他的怎多是鄉土劇」。

有網友在大陸微博搜到20年前陳冠霖劇照，直呼「真的超帥」。 圖／擷自微博
有網友在大陸微博搜到20年前陳冠霖劇照，直呼「真的超帥」。 圖／擷自微博

有網友在大陸微博搜到20年前陳冠霖劇照，直呼「真的超帥」。 圖／擷自微博
有網友在大陸微博搜到20年前陳冠霖劇照，直呼「真的超帥」。 圖／擷自微博

有網友在大陸微博搜到20年前陳冠霖劇照，直呼「真的超帥」。 圖／擷自微博
有網友在大陸微博搜到20年前陳冠霖劇照，直呼「真的超帥」。 圖／擷自微博

事實上，過去就有PTT鄉民發文表示，現在韓風當道，就是皮膚很白、鼻子挺，梳著一頭連鬢角都精緻的髮型，但帥得很沒有特色，並詢問其他鄉民，「大家覺得最能代表台灣帥的男演員有誰，就是那種五官不是很精緻但就是很吸引人的帥」，除了霍建華、周渝民、藍正龍等演員外，陳冠霖也是被點名常客之一。

離婚 陳冠霖

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