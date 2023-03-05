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網友揭日本超美「有田燒小物」 功能人人驚嘆：重視細節美感

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享日本有田燒瓷器，用途為洗手台排水孔蓋。圖擷自小廢物俱樂部
有網友分享日本有田燒瓷器，用途為洗手台排水孔蓋。圖擷自小廢物俱樂部

日本精緻小物百百種，日前有網友分享一款有田燒製成的「抗菌排水孔蓋」，功能僅是美化洗手台，令他直呼「日本真是小廢物天堂」、「排水孔太醜就給它蓋上去」，許多人也覺得相當新奇「天啊，好重視美學」。

有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」貼出一張精緻瓷器的照片，表示這是非常漂亮的「有田燒」，直徑大約一個小茶杯，更直呼「日本真是小廢物天堂」，並請網友猜測用途為何？許多網友紛紛推測，「刮痧」、「筷子架」、「按摩頭皮」、「很像蟑螂屋」、「凹槽以為是煙灰缸」。

對此，原PO回應該用途是「抗菌排水孔蓋」，更笑稱「排水孔太醜就給它蓋上去」，同時也貼出說明書指出，尺寸直徑70mm、高度25mm，只需將它放在家中或廁所的洗手台排水孔即可，還能抑制細菌生長，不過它並不會分解污垢，因此需要定期清洗。

原PO在留言貼出日文版的說明書。圖擷自小廢物俱樂部
原PO在留言貼出日文版的說明書。圖擷自小廢物俱樂部

其他人則留言表示，「第一次看到這個東西耶，長了奇怪的小知識」、「天啊，好重視美學」、「洗手台用的，我也有一個，想再買其它圖樣」、「第一眼以為是筷架，大概只有日本人會如此重視細節的美感」、「水孔沒有漂亮的吧，意思是人人家裡都需要買一個」。

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